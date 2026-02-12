Скандал в Католической Церкви Аргентины: священник обвенчал трансгендерную пару, архиепископы угрожают каноническими мероприятиями

В Аргентине произошел случай, который стал предметом обсуждения среди католических кругов по всему миру. Католический священник заключил брак между двумя людьми, идентифицирующими себя как трансгендеры, что привело к мощному резонансу среди архиепископов архиепархии Корриентес . По сообщению Infovaticana, архиепархия рассматривает возможность применения канонических и дисциплинарных мер против священника , отправившего церемонию.

Аргентинский священник оказался под ударом Церкви из-за брака трансгендерной пары

Обвенчались Соланж Аяла , биологический мужчина, идентифицирующий себя как женщина, и Исаиас , биологическая женщина, идентифицирующая себя как мужчину. Оба публично заявили о своей гендерной идентичности и активно занимаются ЛГБТ-активизмом . Этот случай стал уникальным примером того, как вопросы гендерной идентичности могут сталкиваться с религиозными практиками даже в традиционно консервативных структурах.

Эксперты отмечают, что подобные церемонии ставят Церковь перед необходимостью определять границы пастырской практики и интерпретации канонического права . В католическом законодательстве брак определяется как союз супругов, и любые отклонения могут стать предметом канонического расследования . Этот случай подчеркивает, что даже в XXI веке Церковь сталкивается с вызовами, связанными с гендерной политикой и правами сообщества ЛГБТ.

Дискуссии вокруг этого брачного союза продолжаются не только в религиозных кругах, но и в обществе. Одни считают, что этот шаг священника является проявлением поддержки прав трансгендерных людей , другие — это нарушение традиционных канонических норм. Аналитики прогнозируют, что результат дисциплинарного расследования может стать прецедентом для других католических архиепархий в мире , сталкивающихся с подобными вызовами.

Важно также отметить, что сама пара заявила, что не рассчитывает ни на какие изменения со стороны Церкви, а стремится публично демонстрировать свое право на религиозный брак без дискриминации из-за гендерной идентичности. Этот случай становится точкой пересечения между религиозными убеждениями и современными правами человека, что делает его особенно актуальным в международном контексте.

Читайте также в "Комментариях", что в Сингапуре 97-летний мужчина решил жениться, из-за чего у него возник конфликт со всеми родными.