97 років і кохання всупереч усьому: у Сінгапурі весілля пенсіонера переросло у війну з власними синами

У Сінгапурі гучний сімейний конфлікт навколо спадщини та кохання сколихнув суспільство. 97-річний підприємець, який ще з 1960-х років володіє успішною хімічною компанією, вирішив узаконити стосунки з жінкою, з якою прожив майже пів століття. Здавалося б, історія пізнього кохання могла б зворушити, однак для його синів вона стала приводом для судової війни.

Бізнес, спадщина і ревнощі: чому сини намагаються заборонити 97-річному батькові одружитися

Як повідомляє South China Morning Post, чоловік був одружений із 1950 року та має трьох синів від першого шлюбу. У 1976 році він вступив у стосунки зі своєю секретаркою, з якою згодом народилася спільна дитина. Дружина знала про ці стосунки, але так і не подала на розлучення, залишаючись з ним до своєї смерті у 2014 році.

Після її смерті пенсіонер не приховував наміру нарешті офіційно оформити стосунки з жінкою, яка була поруч із ним десятиліттями. У 2016 році він запросив її переїхати до свого дому та оголосив про плани одружитися. Саме з цього моменту конфлікт у родині перейшов у відкриту фазу.

Сини бізнесмена відреагували агресивно та подали судові позови, намагаючись довести, що їхній батько нібито втратив психічну дієздатність і не здатний самостійно ухвалювати рішення. За неофіційною версією, ключовим страхом спадкоємців стало можливе перерозподілення спадщини у разі нового шлюбу.

Однак суд став на бік 97-річного чоловіка. Експертиза підтвердила, що він має незначні когнітивні порушення, типові для людей такого віку, але повністю усвідомлює свої дії, розуміє наслідки рішень і перебуває у задовільному фізичному та психічному стані.

Попри це, судові процеси не завершені. Сини не погодилися з рішенням і продовжують подавати апеляції, затягуючи розгляд справи. Конфлікт, який починався як сімейна драма, поступово перетворюється на показову історію про зіткнення кохання, грошей і старості.

Цей випадок уже викликав широку дискусію у Сінгапурі та за його межами: де межа між турботою про літніх батьків і контролем за їхнім життям, і чи мають дорослі діти право вирішувати, з ким і коли одружуватися їхньому батькові — навіть у 97 років.

