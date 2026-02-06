97 лет и любовь вопреки всему: в Сингапуре свадьба пенсионера переросла в войну с собственными сыновьями

В Сингапуре громкий семейный конфликт вокруг наследия и любви всколыхнул общество. 97-летний предприниматель , еще с 1960-х годов владеющий успешной химической компанией, решил узаконить отношения с женщиной, с которой прожил почти полвека . Казалось бы, история поздней любви могла бы растрогать, однако для его сыновей она стала поводом для судебной войны.

Бизнес, наследие и ревность: почему сыновья пытаются запретить 97-летнему отцу жениться

Как сообщает South China Morning Post, мужчина был женат с 1950 года и имеет троих сыновей от первого брака. В 1976 году он вступил в отношения со своей секретаршей, с которой впоследствии родился общий ребенок. Жена знала об этих отношениях, но так и не подала на развод, оставаясь с ним до своей смерти в 2014 году.

После ее смерти пенсионер не скрывал намерения, наконец , официально оформить отношения с женщиной, которая была рядом с ним десятилетиями . В 2016 году он пригласил ее переехать в свой дом и объявил о планах жениться. Именно с этого момента конфликт в семье перешел в открытую фазу.

Сыновья бизнесмена отреагировали агрессивно и подали судебные иски , пытаясь доказать, что их отец якобы потерял психическую дееспособность и не способен самостоятельно принимать решение. По неофициальной версии, ключевым страхом наследников стало возможное перераспределение наследства в случае нового брака.

Однако суд принял сторону 97-летнего мужчины. Экспертиза подтвердила, что он имеет незначительные когнитивные нарушения , типичные для людей такого возраста, но полностью осознает свои действия , понимает последствия решений и находится в удовлетворительном физическом и психическом состоянии.

Несмотря на это, судебные процессы не завершены. Сыновья не согласились с решением и продолжают подавать апелляции, затягивая рассмотрение дела. Конфликт, начинавшийся как семейная драма, постепенно превращается в показательную историю о столкновении любви, денег и старости .

Этот случай уже вызвал широкую дискуссию в Сингапуре и за его пределами: где граница между заботой о пожилых родителях и контролем за их жизнью , и имеют ли взрослые дети право решать, с кем и когда жениться на их отце — даже в 97 лет.

Читайте также в "Комментариях", что Генсек НАТО Марк Рютте встретился с легендарным псом Патроном во время визита на деоккупированные территории.