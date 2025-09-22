Сім’я Краснова приховує нерухомість у центрі Москви: шокує на кого оформлена

Фонд боротьби з корупцією (ФБК), заснований Олексієм Навальним, оприлюднив нове розслідування про розкішне майно сім’ї генерального прокурора Росії Ігоря Краснова. За даними активістів, дворічний син Краснова — Михайло — є формальним власником квартири у найдорожчому житловому комплексі Москви "Золотой", розташованому навпроти Кремля.

Нерухомість дворічної дитини

Йдеться про апартаменти площею 304 м², які були оформлені на дитину, коли йому було лише 10 місяців. Нині хлопчику два роки, і на його ім’я записана нерухомість вартістю близько 760 млн рублів (приблизно $9 млн). Для порівняння: один квадратний метр у "Золотому" коштує близько 2,5 млн рублів ($30 тис.), що еквівалентно вартості квартири в обласних центрах Росії, таких як Самара чи Оренбург.

Розслідувачі ФБК звертають увагу, що матір хлопчика — колишня дружина Краснова. Офіційно їхній шлюб був розірваний у 2017 році, однак, на думку ФБК, розлучення було фіктивним і мало на меті приховати справжніх власників елітної нерухомості. Саме така схема — один із найпоширеніших способів, яким російські чиновники приховують награбовані статки.

Ігор Краснов очолює Генеральну прокуратуру РФ із 2020 року, до цього працював у Слідчому комітеті. У 2015-му, за офіційними даними, його єдиним майном була скромна однокімнатна квартира на 40 м² у Підмосков’ї. Нині ж, за даними ФБК, сукупна вартість нерухомості, пов’язаної з його родиною, перевищує 1,5 млрд рублів (майже $18 млн).

Розслідування ще раз ілюструє розрив між декларативними доходами російських чиновників та реальною розкішшю, у якій живуть їхні сім’ї, прикриваючи незаконні статки на ім’я дітей та колишніх дружин.

