logo_ukra

BTC/USD

112959

ETH/USD

4196.82

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство неймовірно Сім’я Краснова приховує нерухомість у центрі Москви: шокує на кого оформлена
commentss НОВИНИ Всі новини

Сім’я Краснова приховує нерухомість у центрі Москви: шокує на кого оформлена

Дворічний син генпрокурора РФ виявився власником елітної квартири за $9 млн у центрі Москви — ФБК

22 вересня 2025, 21:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Фонд боротьби з корупцією (ФБК), заснований Олексієм Навальним, оприлюднив нове розслідування про розкішне майно сім’ї генерального прокурора Росії Ігоря Краснова. За даними активістів, дворічний син Краснова — Михайло — є формальним власником квартири у найдорожчому житловому комплексі Москви "Золотой", розташованому навпроти Кремля.

Сім’я Краснова приховує нерухомість у центрі Москви: шокує на кого оформлена

Нерухомість дворічної дитини

Йдеться про апартаменти площею 304 м², які були оформлені на дитину, коли йому було лише 10 місяців. Нині хлопчику два роки, і на його ім’я записана нерухомість вартістю близько 760 млн рублів (приблизно $9 млн). Для порівняння: один квадратний метр у "Золотому" коштує близько 2,5 млн рублів ($30 тис.), що еквівалентно вартості квартири в обласних центрах Росії, таких як Самара чи Оренбург.

Розслідувачі ФБК звертають увагу, що матір хлопчика — колишня дружина Краснова. Офіційно їхній шлюб був розірваний у 2017 році, однак, на думку ФБК, розлучення було фіктивним і мало на меті приховати справжніх власників елітної нерухомості. Саме така схема — один із найпоширеніших способів, яким російські чиновники приховують награбовані статки.

Ігор Краснов очолює Генеральну прокуратуру РФ із 2020 року, до цього працював у Слідчому комітеті. У 2015-му, за офіційними даними, його єдиним майном була скромна однокімнатна квартира на 40 м² у Підмосков’ї. Нині ж, за даними ФБК, сукупна вартість нерухомості, пов’язаної з його родиною, перевищує 1,5 млрд рублів (майже $18 млн).

Розслідування ще раз ілюструє розрив між декларативними доходами російських чиновників та реальною розкішшю, у якій живуть їхні сім’ї, прикриваючи незаконні статки на ім’я дітей та колишніх дружин.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що відомого українського журналіста та автора проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса мобілізували для служби у Збройних силах України. Інформацію підтверджено його колегами.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://navalny.com/p/6688/
Теги:

Новини

Всі новини