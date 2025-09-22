Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ: подробиці

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Відомого українського журналіста та автора проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса мобілізували для служби у Збройних силах України. Інформацію підтверджено його колегами.
Денис Бігус
Бігус став відомим завдяки своїм гучним журналістським розслідуванням про корупцію, зловживання у владі та судовій системі. Його команда Bihus.Info здобула широку популярність завдяки масштабним розслідувальним матеріалам, що часто мали великий суспільний і політичний резонанс.
У редакції наголосили, що попри мобілізацію засновника, проєкт продовжить роботу. Команда й надалі готуватиме журналістські розслідування, дотримуючись високих стандартів та фокусуючись на темах, важливих для українського суспільства.
Мобілізація Бігуса вкотре підкреслює масштабну участь українських громадян у боротьбі проти російської агресії. До війська йдуть не лише військові чи добровольці, а й представники медіа, культури, науки та бізнесу, об’єднані спільною метою — захистити країну.
Bihus.Info вже заявили, що продовжуватимуть свою діяльність, а відданість журналістських принципів і робота над новими матеріалами залишаються для них пріоритетом.