події Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ: подробиці
Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ: подробиці

Журналіста-розслідувача Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ

22 вересня 2025, 20:27
Автор:
Ткачова Марія

Відомого українського журналіста та автора проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса мобілізували для служби у Збройних силах України. Інформацію підтверджено його колегами.

Денис Бігус

Бігус став відомим завдяки своїм гучним журналістським розслідуванням про корупцію, зловживання у владі та судовій системі. Його команда Bihus.Info здобула широку популярність завдяки масштабним розслідувальним матеріалам, що часто мали великий суспільний і політичний резонанс.

У редакції наголосили, що попри мобілізацію засновника, проєкт продовжить роботу. Команда й надалі готуватиме журналістські розслідування, дотримуючись високих стандартів та фокусуючись на темах, важливих для українського суспільства.                                          

Мобілізація Бігуса вкотре підкреслює масштабну участь українських громадян у боротьбі проти російської агресії. До війська йдуть не лише військові чи добровольці, а й представники медіа, культури, науки та бізнесу, об’єднані спільною метою — захистити країну.

Bihus.Info вже заявили, що продовжуватимуть свою діяльність, а відданість журналістських принципів і робота над новими матеріалами залишаються для них пріоритетом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з тимчасово окупованих територій України вдалося евакуювати ще двох підлітків. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Хлопців повернули в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, яка спрямована на порятунок українських дітей від російської депортації та примусової асиміляції.



Джерело: https://youtu.be/Y_vd49Tbqzo?si=PPuVe0hQuTm7vmU2
