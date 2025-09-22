Дениса Бигуса мобилизовали в ряды ВСУ: подробности

Известный украинский журналист и автор проекта Bihus.Info Денис Бигус мобилизован для службы в Вооруженных силах Украины. Информация подтверждена его коллегами.

Денис Бигус

Бигус стал известен благодаря своим громким журналистским расследованиям о коррупции, злоупотреблении во власти и судебной системе. Его команда Bihus.Info приобрела широкую известность благодаря масштабным расследующим материалам, часто имевшим большой общественный и политический резонанс.

В редакции подчеркнули, что, несмотря на мобилизацию учредителя, проект продолжит работу. Команда и дальше будет готовить журналистские расследования, соблюдая высокие стандарты и фокусируясь на темах, важных для украинского общества.

Мобилизация Бигуса подчеркивает масштабное участие украинских граждан в борьбе против российской агрессии. В армию идут не только военные или добровольцы, но и представители медиа, культуры, науки и бизнеса, объединенные общей целью – защитить страну.

Bihus.Info уже заявили, что будут продолжать свою деятельность, а приверженность журналистским принципам и работа над новыми материалами остаются для них приоритетом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще двух подростков. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Ребят вернули в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, направленной на спасение украинских детей от российской депортации и принудительной ассимиляции. временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще двух подростков. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.