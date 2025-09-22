Семья Краснова скрывает недвижимость в центре Москвы: шокирует на кого оформлена

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, обнародовал новое расследование о роскошном имуществе семьи генерального прокурора России Игоря Краснова. По данным активистов, двухлетний сын Краснова – Михаил – является формальным владельцем квартиры в самом дорогом жилом комплексе Москвы "Золотой", расположенном напротив Кремля.

Недвижимость двухлетнего ребенка

Речь идет об апартаментах площадью 304 м², которые были оформлены на ребенка, когда ему было всего 10 месяцев. Сейчас мальчику два года, и на его имя записана недвижимость стоимостью около 760 млн. рублей (примерно $9 млн.). Для сравнения: один квадратный метр в "Золотом" стоит около 2,5 млн рублей ($30 тыс.), что эквивалентно стоимости квартиры в областных центрах России, таких как Самара или Оренбург.

Расследователи ФБК обращают внимание, что мать мальчика – бывшая жена Краснова. Официально их брак был расторгнут в 2017 году, однако, по мнению ФБК, развод был фиктивным и преследовал цель скрыть настоящих владельцев элитной недвижимости. Именно такая схема — один из самых распространенных способов, которым российские чиновники скрывают награбленное состояние.

Игорь Краснов возглавляет Генеральную прокуратуру РФ с 2020 года, до этого работал в Следственном комитете. В 2015 году, по официальным данным, его единственным имуществом была скромная однокомнатная квартира на 40 м² в Подмосковье. Теперь же, по данным ФБК, совокупная стоимость недвижимости, связанной с его семьей, превышает 1,5 млрд рублей (около $18 млн).

Расследование еще раз иллюстрирует разрыв между декларативными доходами российских чиновников и реальной роскошью, в которой живут их семьи, прикрывая незаконное состояние по имени детей и бывших жен.

