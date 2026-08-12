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Сигнал про закінчення війни: астролог вказав на важливу деталь щодо Путіна

Астролог Влад Росс заявив, що зникнення Путіна з телебачення стане сигналом готовності РФ до миру.

12 серпня 2026, 14:20
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Автор:
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Slava Kot

Український астролог Влад Росс назвав ознаку, яка може свідчити про готовність Росії до завершення війни проти України. Він пов'язує можливі зміни у Кремлі з майбутнім політичної кар'єри Володимира Путіна.

Сигнал про закінчення війни: астролог вказав на важливу деталь щодо Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Влад Росс в ефірі YouTube-каналу "Астрофеномен" заявив, що поки російський диктатор залишається постійною фігурою в інформаційному просторі РФ, очікувати на готовність Москви до справжніх домовленостей про мир не варто.

"Поки на російському телебаченні ми бачитимемо Путіна, то це означає, що війна буде триватиме. Та влада, яка зараз знаходиться у Москві, не хоче укладати договір", — прогнозує Росс.

На думку Росса, нинішня російська влада не зацікавлена в укладенні угоди щодо закінчення війни. Водночас він припускає, що ситуація може змінитися після втрати Путіним влади.

Саме зникнення очільника Кремля з публічного та інформаційного простору астролог називає одним з можливих сигналів початку нового етапу. За його прогнозом, люди, які прийдуть до влади після Путіна, можуть виявитися більш готовими до переговорів із Україною та обговорення завершення війни. Таким чином, ключовою умовою Росс вважає не лише зміну риторики Кремля, а й можливу зміну самої російської влади.

Астрологія та нумерологія не є науками, а передбачення астрологів мають лише розважальний характер. Перебіг бойових дій та терміни закінчення війни визначаються виключно ситуацією на фронті, діями ЗСУ, міжнародною підтримкою України та дипломатичними зусиллями.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відомий астролог Влад Росс назвав "точну дату" закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали про пророцтво з 2007 року, яке передбачило дату смерті Путіна у 2026 році.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=GiE5ZxJFVJg
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