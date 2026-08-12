Сигнал об окончании войны: астролог указал на важную деталь по отношению к Путину

Украинский астролог Влад Росс назвал признак, свидетельствующий о готовности России к завершению войны против Украины. Он увязывает возможные изменения в Кремле с будущим политической карьеры Владимира Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Влад Росс в эфире YouTube-канала "Астрофеномен" заявил, что пока российский диктатор остается постоянной фигурой в информационном пространстве РФ, ожидать готовности Москвы к настоящим договоренностям о мире не стоит.

"Пока на российском телевидении мы будем видеть Путина, это значит, что война будет продолжаться. Та власть, которая сейчас находится в Москве, не хочет заключать договор", — прогнозирует Росс.

По мнению Росса, нынешняя российская власть не заинтересована в заключении соглашения по окончании войны. В то же время, он предполагает, что ситуация может измениться после потери Путиным власти.

Именно исчезновение главы Кремля из публичного и информационного пространства астролог называет одним из возможных сигналов начала нового этапа. По его прогнозу, люди, которые придут к власти после Путина, могут оказаться более готовыми к переговорам с Украиной и обсуждению завершения войны. Таким образом, ключевым условием Росс считает не только смену риторики Кремля, но и возможное изменение самой российской власти.

Астрология и нумерология не являются науками, а предсказания астрологов носят развлекательный характер. Течение боевых действий и сроки окончания войны определяется исключительно ситуацией на фронте, действиями ВСУ, международной поддержкой Украины и дипломатическими усилиями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный астролог Влад Росс назвал "точную дату" окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о предсказании с 2007 года, которое предусмотрело дату смерти Путина в 2026 году.