logo

BTC/USD

64083

ETH/USD

1907.11

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Сигнал об окончании войны: астролог указал на важную деталь по отношению к Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Сигнал об окончании войны: астролог указал на важную деталь по отношению к Путину

Астролог Влад Росс заявил, что исчезновение Путина по телевидению станет сигналом готовности РФ к миру.

12 августа 2026, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский астролог Влад Росс назвал признак, свидетельствующий о готовности России к завершению войны против Украины. Он увязывает возможные изменения в Кремле с будущим политической карьеры Владимира Путина.

Сигнал об окончании войны: астролог указал на важную деталь по отношению к Путину

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Влад Росс в эфире YouTube-канала "Астрофеномен" заявил, что пока российский диктатор остается постоянной фигурой в информационном пространстве РФ, ожидать готовности Москвы к настоящим договоренностям о мире не стоит.

"Пока на российском телевидении мы будем видеть Путина, это значит, что война будет продолжаться. Та власть, которая сейчас находится в Москве, не хочет заключать договор", — прогнозирует Росс.

По мнению Росса, нынешняя российская власть не заинтересована в заключении соглашения по окончании войны. В то же время, он предполагает, что ситуация может измениться после потери Путиным власти.

Именно исчезновение главы Кремля из публичного и информационного пространства астролог называет одним из возможных сигналов начала нового этапа. По его прогнозу, люди, которые придут к власти после Путина, могут оказаться более готовыми к переговорам с Украиной и обсуждению завершения войны. Таким образом, ключевым условием Росс считает не только смену риторики Кремля, но и возможное изменение самой российской власти.

Астрология и нумерология не являются науками, а предсказания астрологов носят развлекательный характер. Течение боевых действий и сроки окончания войны определяется исключительно ситуацией на фронте, действиями ВСУ, международной поддержкой Украины и дипломатическими усилиями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный астролог Влад Росс назвал "точную дату" окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о предсказании с 2007 года, которое предусмотрело дату смерти Путина в 2026 году.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GiE5ZxJFVJg
Теги:

Новости

Все новости