Сифилис атакует Росію: захворюваність злетіла на 63%, а люди продовжують лікуватися «як доведеться»

За останні чотири роки в Росії спостерігається стрімке зростання захворюваності на сифіліс. Як повідомляє Forbes.ru з посиланням та дані Росстата, у 2024 році медики зареєстрували 25 100 нових випадків, що на 63% більше, ніж у 2020 році. Найактивніше інфекція поширюється серед чоловіків старше 40 років, де показник зріс майже вдвічі — з 4 700 випадків до 9 700.

Епідемія сифілісу в Росії набирає обертів: статистика шокує

За словами епідеміолога Вадима Покровського, сифіліс "прекрасно і швидко лікується", проте пацієнти часто займаються самолікуванням або звертаються до приватних установ з недостатньою кваліфікацією. Це призводить до того, що хвороба нерідко переходить у вторинну форму, підтримуючи епідемічний процес. Водночас у більшості випадків сифіліс протікає бессимптомно, і без своєчасної діагностики заражені навіть не підозрюють про небезпеку.

Росстат також відзначає, що з 2015 року захворюваність на інші класичні інфекції, що передаються статевим шляхом, стабільно зменшувалася. Наприклад, тріхомоніаз скоротився на 69%, гонорея — на 64%, хламідіоз — на 58%, а нові випадки ВІЛ — більш ніж удвічі. Проте сифіліс та гонококкова інфекція залишаються серйозною проблемою, особливо серед дорослого населення.

Експерти відзначають, що зростання числа випадків частково може бути пов’язане з покращенням системи обліку та реєстрації інфекцій. "Цифри ростуть не лише через більшу кількість заражених, а й через жорсткіші вимоги до реєстрації", — пояснює Покровський.

За словами Тетяни Припутневич, головного спеціаліста з медичної мікробіології Мінздрава Росії, за 2012–2022 роки загальна захворюваність на ІПСШ скоротилася на 66%, але "тривогу продовжують викликати сифіліс та гонококова інфекція".

Епідеміологи РФ закликають не зволікати з обстеженням та звертатися до кваліфікованих медичних установ, але, судячи з ситуації, росіяни "забили" на своє здоров'я.

Читайте також в "Коментарях", що росіянка погрожувала спалити Леніна і підірвати Червону площу.