Сифилис атакует Россию: заболеваемость взлетела на 63%, а люди продолжают лечиться «как придется»

За последние четыре года в России наблюдается стремительный рост заболеваемости сифилисом . Как сообщает Forbes.ru со ссылкой и данные Росстата, в 2024 году медики зарегистрировали 25 100 новых случаев , что на 63% больше, чем в 2020 году. Наиболее активно инфекция распространяется среди мужчин старше 40 лет , где показатель вырос почти вдвое — с 4700 случаев до 9700.

Эпидемия сифилиса в России набирает обороты: статистика шокирует

По словам эпидемиолога Вадима Покровского , сифилис "прекрасно и быстро лечится", однако пациенты часто занимаются самолечением или обращаются в частные учреждения с недостаточной квалификацией . Это приводит к тому, что болезнь нередко переходит во вторичную форму, поддерживая эпидемический процесс . В то же время в большинстве случаев сифилис протекает бессимптомно , и без своевременной диагностики зараженные даже не подозревают об опасности.

Росстат также отмечает, что с 2015 года заболеваемость другими классическими инфекциями, передающимися половым путем, стабильно уменьшалась . Например, трихомониаз сократился на 69%, гонорея – на 64%, хламидиоз – на 58%, а новые случаи ВИЧ – более чем вдвое. Однако сифилис и гонококковая инфекция остаются серьезной проблемой , особенно среди взрослого населения.

Эксперты отмечают, что рост числа случаев частично может быть связан с улучшением системы учета и регистрации инфекций . "Цифры растут не только из-за большего количества зараженных, но и из-за более жестких требований к регистрации", — объясняет Покровский.

По словам Татьяны Припутневич, главного специалиста по медицинской микробиологии Минздрава России, за 2012–2022 годы общая заболеваемость ИППП сократилась на 66% , но "тревогу продолжают вызывать сифилис и гонококковая инфекция".

Эпидемиологи РФ призывают не медлить с обследованием и обращаться в квалифицированные медицинские учреждения, но, судя по ситуации, россияне "забили" на свое здоровье.

