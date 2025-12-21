logo_ukra

BTC/USD

88023

ETH/USD

2969.18

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство неймовірно Сенсація у Сонячній системі: на супутнику Сатурна Титані можуть існувати умови для життя
commentss НОВИНИ Всі новини

Сенсація у Сонячній системі: на супутнику Сатурна Титані можуть існувати умови для життя

Вчені виявили рідкі канали під крижаною поверхнею Титана, що створюють сприятливу температуру та концентрацію поживних речовин.

21 грудня 2025, 09:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Вчені NASA та Вашингтонського університету зробили приголомшливе відкриття: під товщею криги найбільшого супутника Сатурна — Титана — можуть існувати рідкі канали, які створюють умови, придатні для життя. Це відкриття ставить під сумнів давню гіпотезу про глобальний підповерхневий океан на Титані. Про це пише Daily Mail.

Сенсація у Сонячній системі: на супутнику Сатурна Титані можуть існувати умови для життя

Супутник Сатурна може бути населеним: вчені NASA відкрили підповерхневі водні резервуари

Дослідники проаналізували дані місії "Кассіні", яка понад сто разів наближалася до Титана. Виявилося, що зовнішня оболонка супутника — багатошарова крижана структура, сформована під високим тиском. Вона нагадує полярні льодовики Землі, які частково тануть, утворюючи локальні резервуари рідини.

Титан залишається унікальним тілом у Сонячній системі: тут є повноцінний кругообіг рідини. Опади випадають із щільного золотистого серпанку атмосфери, заповнюють річки та озера, а потім випаровуються назад. Нові дані показують, що зміни форми супутника, які раніше пояснювали підповерхневим океаном, можуть бути спричинені саме складною крижаною структурою, всередині якої утворюються водні кишені біля кам’янистого ядра.

Найбільш приголомшливе: ці водні резервуари можуть нагріватися до приблизно 20 °C, тобто мати температуру, комфортну для розвитку живих організмів, подібних до земних. У невеликих замкнутих обсягах рідини концентрація поживних речовин значно вища, ніж у великих океанах, що підвищує шанси на існування простих форм життя.

Місія NASA Dragonfly, запланована на 2028 рік, має на меті детально дослідити Титан та перевірити наявність підповерхневих водних каналів. Це відкриття може докорінно змінити уявлення про те, де у космосі можливе життя, і розширити список планет та супутників, придатних для майбутніх експедицій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що вчені розкрили похмуру перспективу майбутнього людства — попереджають, що Земля зрештою буде поглинена Сонцем.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини