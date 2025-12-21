Сенсація у Сонячній системі: на супутнику Сатурна Титані можуть існувати умови для життя

Вчені NASA та Вашингтонського університету зробили приголомшливе відкриття: під товщею криги найбільшого супутника Сатурна — Титана — можуть існувати рідкі канали, які створюють умови, придатні для життя. Це відкриття ставить під сумнів давню гіпотезу про глобальний підповерхневий океан на Титані. Про це пише Daily Mail.

Супутник Сатурна може бути населеним: вчені NASA відкрили підповерхневі водні резервуари

Дослідники проаналізували дані місії "Кассіні", яка понад сто разів наближалася до Титана. Виявилося, що зовнішня оболонка супутника — багатошарова крижана структура, сформована під високим тиском. Вона нагадує полярні льодовики Землі, які частково тануть, утворюючи локальні резервуари рідини.

Титан залишається унікальним тілом у Сонячній системі: тут є повноцінний кругообіг рідини. Опади випадають із щільного золотистого серпанку атмосфери, заповнюють річки та озера, а потім випаровуються назад. Нові дані показують, що зміни форми супутника, які раніше пояснювали підповерхневим океаном, можуть бути спричинені саме складною крижаною структурою, всередині якої утворюються водні кишені біля кам’янистого ядра.

Найбільш приголомшливе: ці водні резервуари можуть нагріватися до приблизно 20 °C, тобто мати температуру, комфортну для розвитку живих організмів, подібних до земних. У невеликих замкнутих обсягах рідини концентрація поживних речовин значно вища, ніж у великих океанах, що підвищує шанси на існування простих форм життя.

Місія NASA Dragonfly, запланована на 2028 рік, має на меті детально дослідити Титан та перевірити наявність підповерхневих водних каналів. Це відкриття може докорінно змінити уявлення про те, де у космосі можливе життя, і розширити список планет та супутників, придатних для майбутніх експедицій.

