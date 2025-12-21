Сенсация в Солнечной системе: на спутнике Сатурна Титани могут существовать условия для жизни

Ученые NASA и Вашингтонского университета совершили потрясающее открытие: под толщей льда крупнейшего спутника Сатурна — Титана — могут существовать редкие каналы, создающие условия, пригодные для жизни. Это открытие подвергает сомнению давнюю гипотезу о глобальном подповерхностном океане на Титане. Об этом пишет Daily Mail .

Спутник Сатурна может быть населен: ученые NASA открыли подповерхностные водные резервуары

Исследователи проанализировали данные миссии "Кассини" , более ста раз приближавшейся к Титану. Оказалось, что внешняя оболочка спутника – многослойная ледяная структура, сформированная под высоким давлением. Она напоминает частично тающие полярные ледники Земли, образуя локальные резервуары жидкости.

Титан остается уникальным телом в Солнечной системе: здесь есть полноценный круговорот жидкости. Осадки выпадают из плотной золотистой дымки атмосферы, заполняют реки и озера, а затем испаряются назад. Новые данные показывают, что изменения формы спутника, ранее объяснявшиеся подповерхностным океаном, могут быть вызваны именно сложной ледяной структурой, внутри которой образуются водные карманы у каменистого ядра.

Наиболее потрясающее: эти водные резервуары могут нагреваться до примерно 20 °C , то есть иметь температуру, комфортную для развития живых организмов, подобных земным. В небольших замкнутых объемах жидкости концентрация питательных веществ значительно выше, чем в больших океанах, что повышает шансы существования простых форм жизни.

Миссия NASA Dragonfly , запланированная на 2028 год, стремится детально исследовать Титан и проверить наличие подповерхностных водных каналов. Это открытие может коренным образом изменить представление о том, где в космосе возможна жизнь, и расширить список планет и спутников, пригодных для будущих экспедиций.

