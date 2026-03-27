Сару Маллаллі офіційно ввели на посаду архієпископки Кентерберійської

Проніна Анна
У Великій Британії відбулася історична подія — Церкву Англії вперше очолила жінка. Архієпископкою Кентерберійською стала Сара Маллаллі, яка офіційно розпочала своє служіння після інавгурації 25 березня.
Вперше в історії: жінка очолила Церкву Англії
Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомляє The New York Times.
Сара Маллаллі стала першою жінкою в історії, яка обійняла посаду архієпископки Кентерберійської — духовної лідерки Церкви Англії.
Хоча формально вона вступила на посаду ще у січні, саме інавгурація 25 березня стала офіційним стартом її служіння.
У своїй першій промові на новій посаді Маллаллі наголосила на важливості віри та надії.
Вона підкреслила, що її надихає переконання: "з Богом немає нічого неможливого".
Вона була спеціалізованою медсестрою з онкології, а згодом обійняла посаду директорки з медсестринства в одній із лікарень Лондона.
У 37 років Маллаллі стала наймолодшою людиною, яку коли-небудь призначали головною медсестрою Англії в Міністерстві охорони здоров’я.
За словами самої Маллаллі, вона тривалий час відчувала покликання до служіння в церкві.
У 2001 році її було висвячено, після чого вона поступово будувала духовну кар’єру, яка привела її до найвищої церковної посади.
Це рішення може вплинути на подальші зміни у ролі жінок у релігійних інституціях по всьому світу.