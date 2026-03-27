Сару Маллаллі офіційно ввели на посаду архієпископки Кентерберійської
НОВИНИ

Сару Маллаллі офіційно ввели на посаду архієпископки Кентерберійської

Вона стала першою жінкою-лідеркою Церкви Англії та розпочала служіння з проповіді про надію.

27 березня 2026, 14:25
Проніна Анна

У Великій Британії відбулася історична подія — Церкву Англії вперше очолила жінка. Архієпископкою Кентерберійською стала Сара Маллаллі, яка офіційно розпочала своє служіння після інавгурації 25 березня.

Вперше в історії: жінка очолила Церкву Англії

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомляє  The New York Times.

Історичне призначення

Сара Маллаллі стала першою жінкою в історії, яка обійняла посаду архієпископки Кентерберійської — духовної лідерки Церкви Англії.

Хоча формально вона вступила на посаду ще у січні, саме інавгурація 25 березня стала офіційним стартом її служіння.

Про що була її перша проповідь

У своїй першій промові на новій посаді Маллаллі наголосила на важливості віри та надії.

Вона підкреслила, що її надихає переконання: "з Богом немає нічого неможливого".

До духовної кар’єри Сара Маллаллі працювала у сфері медицини.

Вона була спеціалізованою медсестрою з онкології, а згодом обійняла посаду директорки з медсестринства в одній із лікарень Лондона.

У 37 років Маллаллі стала наймолодшою людиною, яку коли-небудь призначали головною медсестрою Англії в Міністерстві охорони здоров’я.

Покликання, яке змінило життя

За словами самої Маллаллі, вона тривалий час відчувала покликання до служіння в церкві.

У 2001 році її було висвячено, після чого вона поступово будувала духовну кар’єру, яка привела її до найвищої церковної посади.

Призначення жінки на таку посаду є знаковим для всієї англіканської спільноти.

Це рішення може вплинути на подальші зміни у ролі жінок у релігійних інституціях по всьому світу.

Інавгурація Сари Маллаллі відкриває нову сторінку в історії Церкви Англії. Її призначення вже називають символом змін, які поступово відбуваються навіть у найбільш традиційних інституціях.

