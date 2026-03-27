Сару Маллалли официально ввели в должность архиепископа Кентерберийского

В Великобритании произошло историческое событие – Церковь Англии впервые возглавила женщина. Архиепископом Кентерберийским стала Сара Маллалли, которая официально начала свое служение после инаугурации 25 марта.

Впервые в истории женщина возглавила Церковь Англии

Как передают "Комментарии", об этом журналистам сообщает The New York Times.

Историческое предназначение

Сара Маллалли стала первой женщиной в истории, занявшей должность архиепископа Кентерберийского — духовного лидера Церкви Англии.

Хотя формально она вступила в должность еще в январе, именно инаугурация 25 марта стала официальным стартом ее служения.

О чем была ее первая проповедь

В своей первой речи в новой должности Маллалли отметила важность веры и надежды.

Она подчеркнула, что ее вдохновляет убеждение: "с Богом нет ничего невозможного".

До духовной карьеры Сара Маллалли работала в области медицины.

Она была специализированной медсестрой по онкологии, а впоследствии заняла должность директора по медсестринству в одной из больниц Лондона.

В 37 лет Маллалли стала самым молодым человеком, который когда-либо назначался главной медсестрой Англии в Министерстве здравоохранения.

Призвание, изменившее жизнь

По словам самой Маллалли, она долгое время ощущала призвание к служению в церкви.

В 2001 году она была рукоположена, после чего она постепенно строила духовную карьеру, которая привела ее к высшей церковной должности.

Назначение женщины на такую должность является знаковым для всего англиканского сообщества.

Это решение может повлиять на дальнейшие изменения в роли женщин в религиозных учреждениях по всему миру.

Инаугурация Сары Маллалли открывает новую страницу в истории Англии. Ее предназначение уже называют символом изменений, которые постепенно происходят даже в самых традиционных институтах.