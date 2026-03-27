Сару Маллалли официально ввели в должность архиепископа Кентерберийского

Проніна Анна
В Великобритании произошло историческое событие – Церковь Англии впервые возглавила женщина. Архиепископом Кентерберийским стала Сара Маллалли, которая официально начала свое служение после инаугурации 25 марта.
Впервые в истории женщина возглавила Церковь Англии
Как передают "Комментарии", об этом журналистам сообщает The New York Times.
Сара Маллалли стала первой женщиной в истории, занявшей должность архиепископа Кентерберийского — духовного лидера Церкви Англии.
Хотя формально она вступила в должность еще в январе, именно инаугурация 25 марта стала официальным стартом ее служения.
В своей первой речи в новой должности Маллалли отметила важность веры и надежды.
Она подчеркнула, что ее вдохновляет убеждение: "с Богом нет ничего невозможного".
Она была специализированной медсестрой по онкологии, а впоследствии заняла должность директора по медсестринству в одной из больниц Лондона.
В 37 лет Маллалли стала самым молодым человеком, который когда-либо назначался главной медсестрой Англии в Министерстве здравоохранения.
По словам самой Маллалли, она долгое время ощущала призвание к служению в церкви.
В 2001 году она была рукоположена, после чего она постепенно строила духовную карьеру, которая привела ее к высшей церковной должности.
Это решение может повлиять на дальнейшие изменения в роли женщин в религиозных учреждениях по всему миру.