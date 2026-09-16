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Росія ледь стримується: Арестович розкрив небезпечний сценарій Кремля

Колишній радник ОП Арестович розповів, чи загрожує людству світова війна

16 вересня 2026, 21:18
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Кречмаровская Наталия

Ймовірність нової світової війни, про яку попереджають світові експерти сьогодні сильно перебільшена.

Росія ледь стримується: Арестович розкрив небезпечний сценарій Кремля

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Про це заявив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Він розібрав три сценарії, які часто об’єднують в один, — можливий конфлікт Росії з Польщею, протистояння Росії з НАТО та суперництво Заходу з Китаєм.

За словами Арестовича, потенційний напад Росії на Польщу не повторював би сценарій війни проти України. Польща є членом НАТО, тому її оборона передбачає колективну відповідь. Крім того, польську армію він назвав самостійною силою, звернувши увагу на сучасну бронетехніку, авіацію та масштабне переозброєння останніх років.

Другий сценарій — повномасштабна війна Росії проти всього НАТО. Арестович вважає, що такого розвитку подій не буде. Натомість він припускає можливість обмежених збройних зіткнень у районі Балтії, Польщі та акваторії Балтійського моря.

“Реальний сценарій виглядає інакше і набагато прозаїчніше. Обмежені збройні сутички у районі Балтії, Польщі, в акваторії Балтійського моря. Російське керівництво дуже хоче спробувати цей сценарій. Це не вторгнення, а промацування. Перевірка західних сил на міцність”, — пояснив Арестович.

Він також зазначив, що вступ до НАТО балтійських країн, а також Фінляндії та Швеції, змінив ситуацію в Балтійському регіоні. Водночас, за його оцінкою, ЄС і НАТО вже не є тими інертними організаціями, якими могли здаватися кілька років тому: Європа нарощує військовий потенціал, суб’єктність і швидкість реагування на загрози.

Окремо Арестович розглянув відносини Заходу та Китаю. Він не вважає їх повномасштабною геополітичною битвою. За його словами, немає і єдиного Заходу — він називає щонайменше чотири його полюси: США і Канаду, ЄС і Британію, західноорієнтовані країни Азії та Австралію.

Відносини США і Китаю, на його думку, побудовані на одночасному суперництві та співпраці. Економічні зв’язки між Заходом і Китаєм він називає значно щільнішими, ніж під час холодної війни.

Тому Арестович робить висновок, що великої світової війни очікувати не варто, хоча окремі конфлікти в різних частинах світу залишаються можливими.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, до яких важких компромісів Зеленський може готувати українців.




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Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/8395
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