Росія ледь стримується: Арестович розкрив небезпечний сценарій Кремля

Ймовірність нової світової війни, про яку попереджають світові експерти сьогодні сильно перебільшена.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Про це заявив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Він розібрав три сценарії, які часто об’єднують в один, — можливий конфлікт Росії з Польщею, протистояння Росії з НАТО та суперництво Заходу з Китаєм.

За словами Арестовича, потенційний напад Росії на Польщу не повторював би сценарій війни проти України. Польща є членом НАТО, тому її оборона передбачає колективну відповідь. Крім того, польську армію він назвав самостійною силою, звернувши увагу на сучасну бронетехніку, авіацію та масштабне переозброєння останніх років.

Другий сценарій — повномасштабна війна Росії проти всього НАТО. Арестович вважає, що такого розвитку подій не буде. Натомість він припускає можливість обмежених збройних зіткнень у районі Балтії, Польщі та акваторії Балтійського моря.

“Реальний сценарій виглядає інакше і набагато прозаїчніше. Обмежені збройні сутички у районі Балтії, Польщі, в акваторії Балтійського моря. Російське керівництво дуже хоче спробувати цей сценарій. Це не вторгнення, а промацування. Перевірка західних сил на міцність”, — пояснив Арестович.

Він також зазначив, що вступ до НАТО балтійських країн, а також Фінляндії та Швеції, змінив ситуацію в Балтійському регіоні. Водночас, за його оцінкою, ЄС і НАТО вже не є тими інертними організаціями, якими могли здаватися кілька років тому: Європа нарощує військовий потенціал, суб’єктність і швидкість реагування на загрози.

Окремо Арестович розглянув відносини Заходу та Китаю. Він не вважає їх повномасштабною геополітичною битвою. За його словами, немає і єдиного Заходу — він називає щонайменше чотири його полюси: США і Канаду, ЄС і Британію, західноорієнтовані країни Азії та Австралію.

Відносини США і Китаю, на його думку, побудовані на одночасному суперництві та співпраці. Економічні зв’язки між Заходом і Китаєм він називає значно щільнішими, ніж під час холодної війни.

Тому Арестович робить висновок, що великої світової війни очікувати не варто, хоча окремі конфлікти в різних частинах світу залишаються можливими.

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