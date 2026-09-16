Россия едва сдерживается: Арестович раскрыл опасный сценарий Кремля

Вероятность новой мировой войны, о которой предупреждают мировые эксперты, сегодня сильно преувеличена.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Он разобрал три часто объединяемых в один сценария — возможный конфликт России с Польшей, противостояние России с НАТО и соперничество Запада с Китаем.

По словам Арестовича, потенциальное нападение России на Польшу не повторяло бы сценарий войны против Украины. Польша является членом НАТО, поэтому ее оборона подразумевает коллективный ответ. Кроме того, польскую армию он назвал самостоятельной силой, обратив внимание на современную бронетехнику, авиацию и масштабное перевооружение последних лет.

Второй сценарий – полномасштабная война России против всего НАТО. Арестович считает, что такого развития событий не будет. В то же время он предполагает возможность ограниченных вооруженных столкновений в районе Балтии, Польши и акватории Балтийского моря.

"Реальный сценарий выглядит иначе и намного прозаичнее. Ограниченные вооруженные столкновения в районе Балтии, Польши, в акватории Балтийского моря. Российское руководство очень хочет попробовать этот сценарий. Это не вторжение, а прощупывание. Проверка западных сил на прочность", — пояснил Арестович.

Он также отметил, что вступление в НАТО балтийских стран, а также Финляндии и Швеции изменило ситуацию в Балтийском регионе. В то же время, по его оценке, ЕС и НАТО уже не те инертные организации, которыми могли казаться несколько лет назад: Европа наращивает военный потенциал, субъектность и скорость реагирования на угрозы.

Отдельно Арестович рассмотрел отношения Запада и Китая. Он не считает их полномасштабным геополитическим сражением. По его словам, нет и единого Запада — он называет минимум четыре его полюса: США и Канаду, ЕС и Британию, западноориентированные страны Азии и Австралию.

Отношения США и Китая, по его мнению, построены на одновременном соперничестве и сотрудничестве. Экономические связи между Западом и Китаем он называет более плотными, чем во время холодной войны.

Поэтому Арестович делает вывод, что большую мировую войну ожидать не стоит, хотя отдельные конфликты в разных частях света остаются возможными.

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