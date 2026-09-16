Компроміси будуть важкими: до чого насправді Зеленський готує українців

Президент Володимир Зеленський заявив, що у війні не може бути переможців з обох боків. Головним, за його словами, є припинення бойових дій заради збереження людських життів. Штучний інтелект проаналізував заяву і пояснив, чи готують українське суспільство до складних переговорів.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

На думку чат-бота ChatGPT, така риторика справді може бути частиною підготовки суспільства до складних переговорів, однак сама по собі ще не доводить готовності влади до конкретних територіальних чи інших поступок.

Зміна акцентів помітна: замість абстрактної перемоги дедалі більше говорять про припинення бойових дій і збереження життів. Це може означати поступове привчання суспільства до думки, що завершення війни відбудеться не обов’язково через класичну перемогу однієї сторони, а через домовленість.

Водночас для українців “закінчити війну” і “погодитися на умови Росії” — зовсім не одне й те саме. Ключовим стане питання умов: які саме компроміси обговорюються, які гарантії безпеки отримає Україна та що буде запропоновано натомість. Тому нинішні слова Зеленського можна сприймати як сигнал про готовність говорити про завершення війни, але не як підтвердження конкретних поступок.

Чат-бот Copilot вважає, що заява Зеленського справді може бути сигналом підготовки суспільства до складних компромісів. У ній помітний перехід від риторики абсолютної перемоги до прагматичного пошуку способу завершити бойові дії.

Таке формулювання має дві сторони. З одного боку, воно визнає високу ціну війни та людські втрати. З іншого — може створювати ризик для суспільного сприйняття, адже багато українців роками жили очікуванням перемоги.

Головне питання — що саме буде називатися компромісом. Якщо йдеться про домовленості, які дозволять зупинити бойові дії, зберегти державність та отримати гарантії безпеки, суспільству доведеться оцінювати саме ці умови. Якщо ж припинення війни передбачатиме односторонні поступки, реакція може бути зовсім іншою.

Тож риторика Зеленського може свідчити про зміну суспільного фокуса: від питання "як перемогти?" до питання "як завершити війну?".

Чат-бот DeepSeek трактує заяву Зеленського як помітну зміну оптики. Йдеться вже не стільки про те, хто оголосить себе переможцем, скільки про те, як припинити бойові дії після величезних втрат.

У цьому контексті важливою є й позиція спецпредставника США Джареда Кушнера. 12 вересня він заявив, що значна частина потенційної мирної угоди вже підготовлена, але територіальне питання залишається головною перешкодою. За його словами, якби Україна погодилася відійти до лінії, якої вимагає Путін, решта домовленостей була б готова.

Це не означає, що Київ погоджується на такі умови. Але на цьому тлі слова Зеленського про припинення війни набувають додаткового значення. DeepSeek вважає, що йдеться про підготовку політичного та емоційного ґрунту до складних рішень. Не обов’язково до капітуляції чи конкретних поступок, але до ситуації, коли завершення війни може вимагати від України непростого вибору.

У підсумку усі три чат-боти сходяться в одному: нова риторика Зеленського може свідчити про поступове зміщення акценту від ідеї безумовної перемоги до пошуку способу припинити бойові дії. Водночас жоден із наведених аргументів не доводить, що Україна вже погодилася на територіальні поступки.

Різниця — в акцентах. ChatGPT обережніший і наголошує на невизначеності умов, Copilot більше говорить про суспільне сприйняття, а DeepSeek пов’язує заяву президента з переговорним процесом і територіальним питанням, яке публічно назвав головною перешкодою Джаред Кушнер.

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