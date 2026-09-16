Президент Владимир Зеленский заявил, что в войне не может быть победителей по обе стороны. Главное, по его словам, прекращение боевых действий ради сохранения человеческих жизней. Искусственный интеллект проанализировал заявление и объяснил, готовят ли украинское общество к сложным переговорам.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По мнению чат-бота ChatGPT, такая риторика действительно может быть частью подготовки общества к сложным переговорам, однако сама по себе еще не доводит готовности власти к конкретным территориальным или другим уступкам.

Смена акцентов заметна: вместо абстрактной победы все больше говорят о прекращении боевых действий и сохранении жизней. Это может означать постепенное приучение общества к мнению, что завершение войны состоится не обязательно из-за классической победы одной стороны, а из-за договоренности.

В то же время для украинцев "окончить войну" и "согласиться на условия России" — совсем не одно и то же. Ключевым станет вопрос условий: какие компромиссы обсуждаются, какие гарантии безопасности получит Украина и что будет предложено. Поэтому нынешние слова Зеленского можно воспринимать как сигнал о готовности говорить о завершении войны, но не как подтверждение конкретных уступок.

Чат-бот Copilot считает, что заявление Зеленского действительно может являться сигналом подготовки общества к сложным компромиссам. В ней заметен переход от риторики абсолютной победы к прагматичному поиску способа завершить боевые действия.

Такая формулировка имеет две стороны. С одной стороны, оно признает высокую цену войны и потери. С другой – может создавать риск для общественного восприятия, ведь многие украинцы годами жили ожиданием победы.

Главный вопрос – что именно будет называться компромиссом. Если речь идет о договоренностях, позволяющих остановить боевые действия, сохранить государственность и получить гарантии безопасности, обществу придется оценивать именно эти условия. Если же прекращение войны будет предусматривать односторонние уступки, реакция может оказаться совсем другой.

Так что риторика Зеленского может свидетельствовать об изменении общественного фокуса: от вопроса "как победить?" к вопросу "как завершить войну?".

Чат-бот DeepSeek трактует заявление Зеленского как заметное изменение оптики. Речь идет не столько о том, кто объявит себя победителем, сколько о том, как прекратить боевые действия после огромных потерь.

В этом контексте важна и позиция спецпредставителя США Джареда Кушнера. 12 сентября он заявил, что значительная часть потенциального мирного соглашения уже подготовлена, но территориальный вопрос остается главным препятствием. По его словам, если бы Украина согласилась отойти к линии, которой требует Путин, остальные договоренности были бы готовы.

Это не значит, что Киев соглашается с такими условиями. Но на этом фоне слова Зеленского о прекращении войны приобретают дополнительное значение. DeepSeek считает, что речь идет о подготовке политической и эмоциональной почвы к сложным решениям. Не обязательно к капитуляции или конкретным уступкам, но к ситуации, когда завершение войны может потребовать от Украины непростого выбора.

В итоге все три чат-бота сходятся в одном: новая риторика Зеленского может свидетельствовать о постепенном смещении акцента от идеи безусловной победы к поиску способа прекратить боевые действия. В то же время, ни один из приведенных аргументов не доказывает, что Украина уже согласилась на территориальные уступки.

Разница – в акцентах. ChatGPT осторожнее и подчеркивает неопределенность условий, Copilot больше говорит об общественном восприятии, а DeepSeek связывает заявление президента с переговорным процессом и территориальным вопросом, который публично назвал главным препятствием Джаред Кушнер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое ужасное решение принял Путин.



