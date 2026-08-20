"Пророк Долі" попередив про війну п'яти країн: назвав найнебезпечніший місяць року

Екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, якого називають "Пророком Долі" та "новим Нострадамусом", заявив, що до кінця 2026 року світ може зіткнутися з масштабним міжнародним конфліктом. За його словами, у нього потенційно можуть бути втягнуті одразу п’ять країн.

Крейг Гамільтон-Паркер. Фото: Craig Hamilton-Parker / Youtube

Гамільтон-Паркер стверджує, що раніше передбачив Brexit, перемогу Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році та пандемію коронавірусу. Тепер же екстрасенс озвучив у відео на YouTube свої нові прогнози на найближчі роки.

"Новий Нострадамус" стверджує, що спирається на давню індійську практику Наді, яка передбачає тлумачення стародавніх рукописів із пальмового листя. За словами екстрасенса, йдеться не про один текст, а його висновки ґрунтуються на кількох різних інтерпретаціях.

"Я думаю, що ми можемо скласти картину того, що відбувається у світі. У нас є період попередження між 2026 і 2027 роками. Це один із тих періодів великої тривоги, про які я багато говорив у своїх прогнозах", — сказав Гамільтон-Паркер.

"Пророк Долі" стверджує, що найбільш тривожний період припаде на жовтень. Один з його прогнозів нібито вказує на можливість конфлікту за участю п’яти держав.

"Між серпнем і вереснем 2026 року є посилання на зростання війн та міжнародні конфлікти. А до жовтня 2026 року, тобто це вже зовсім близько, одне з досліджень показує, що в конфлікт можуть бути втягнуті аж п'ять країн. Це вже не за горами. Ми не бачили нічого подібного з початку Другої світової війни, і зараз спостерігається політичний занепад", — прогнозує екстрасенс.

Однак Гамільтон-Паркер вважає, що паралельно з цим існує період покращення, який "рухатиметься на тлі цих темних подій".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "новий Нострадамус" озвучив 5 жахливих прогнозів на майбутнє.

Також "Коментарі" писали про те, як виглядатиме світ у 2100 році.