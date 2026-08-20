"Пророк Судьбы" предупредил о войне пяти стран: назвал самый опасный месяц года

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Slava Kot
Экстрасенс Крэйг Гамильтон-Паркер, которого называют "Пророком Судьбы" и "новым Нострадамусом", заявил, что до конца 2026 года мир может столкнуться с масштабным международным конфликтом. По его словам, в него потенциально могут быть вовлечены сразу пять стран.
Крэйг Гамильтон-Паркер. Фото: Craig Hamilton-Parker/Youtube
Гамильтон-Паркер утверждает, что ранее предсказал Brexit, победу Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году и пандемию коронавируса. Теперь же экстрасенс озвучил в видео на YouTube свои новые прогнозы на ближайшие годы.
"Новый Нострадамус" утверждает, что опирается на давнюю индийскую практику Нади, которая предполагает толкование древних рукописей из пальмовых листьев. По словам экстрасенса, речь идет не об одном тексте, а его выводы основываются на нескольких разных интерпретациях.
"Пророк Судьбы" утверждает, что наиболее тревожный период придется на октябрь. Один из его прогнозов, якобы, указывает на возможность конфликта с участием пяти государств.
Однако Гамильтон-Паркер считает, что параллельно с этим существует период улучшения, который будет "двигаться на фоне этих темных событий".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "новый Нострадамус" озвучил 5 ужасающих прогнозов на будущее.
Также "Комментарии" писали о том, как будет выглядеть мир в 2100 году.