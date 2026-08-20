"Пророк Судьбы" предупредил о войне пяти стран: назвал самый опасный месяц года

Экстрасенс Крэйг Гамильтон-Паркер, которого называют "Пророком Судьбы" и "новым Нострадамусом", заявил, что до конца 2026 года мир может столкнуться с масштабным международным конфликтом. По его словам, в него потенциально могут быть вовлечены сразу пять стран.

Крэйг Гамильтон-Паркер. Фото: Craig Hamilton-Parker/Youtube

Гамильтон-Паркер утверждает, что ранее предсказал Brexit, победу Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году и пандемию коронавируса. Теперь же экстрасенс озвучил в видео на YouTube свои новые прогнозы на ближайшие годы.

"Новый Нострадамус" утверждает, что опирается на давнюю индийскую практику Нади, которая предполагает толкование древних рукописей из пальмовых листьев. По словам экстрасенса, речь идет не об одном тексте, а его выводы основываются на нескольких разных интерпретациях.

"Я думаю, что мы можем составить картину происходящего в мире. У нас есть период предупреждения между 2026 и 2027 годами. Это один из тех периодов большой тревоги, о которых я много говорил в своих прогнозах", — сказал Гамильтон-Паркер.

"Пророк Судьбы" утверждает, что наиболее тревожный период придется на октябрь. Один из его прогнозов, якобы, указывает на возможность конфликта с участием пяти государств.

"Между августом и сентябрем 2026 года есть ссылки на рост войн и международные конфликты. А к октябрю 2026 года, то есть это уже совсем близко, одно из исследований показывает, что в конфликт могут быть вовлечены пять стран. Это уже не за горами. Мы не видели ничего подобного с начала Второй мировой войны, и сейчас наблюдается политический упадок", — прогнозирует экстрасенс.

Однако Гамильтон-Паркер считает, что параллельно с этим существует период улучшения, который будет "двигаться на фоне этих темных событий".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "новый Нострадамус" озвучил 5 ужасающих прогнозов на будущее.

Также "Комментарии" писали о том, как будет выглядеть мир в 2100 году.