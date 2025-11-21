Попит на кремацію зростає: дефіцит місць на кладовищах, екологічність і різниця в цінах по регіонах

Попит на кремацію в Україні стрімко зростає, і в окремих регіонах цей спосіб прощання вже фактично витісняє традиційні поховання. У столиці частка кремацій перевищила 80% — цифра, яка прямо свідчить про вичерпання вільних площ під нові кладовища та дефіцит земельних ділянок для поховань. За словами президентки Асоціації похоронної справи Марини Лазуренко, саме нестача місця стала ключовою причиною такого зсуву.

Кремація стає нормою

Кремація передбачає спалення тіла разом із труною та подальше зберігання праху в урні. Українці дедалі частіше обирають цей формат і через менший вплив на довкілля: ризики забруднення ґрунтів та води фактично відсутні, а сам процес вважається найекологічнішим серед доступних. Крім того, кремація дає можливість для різних форм прощання — зберігання урни вдома, розміщення її в колумбарії або розвіювання праху.

Сьогодні в Україні працюють три комунальні крематорії — у Києві, Харкові та Одесі. У столиці базові послуги стартують від 3000 гривень, що включає консультацію, саму процедуру та доступ до зали прощання. Розширені пакети із залученням ритуального агента, транспортуванням та додатковими послугами можуть досягати 12 000 гривень.

Харків залишається найдорожчим містом — мінімальна вартість тут починається від 12 000 гривень, оскільки більшість послуг включені за замовчуванням. В Одесі ціни в середньому сягають близько 10 000 гривень.

Законодавство України дозволяє кілька форматів поховання — від традиційного поховання труни до розсіювання праху за бажанням родини. Кремацію проводять не раніше ніж через 24 години після смерті, а у випадках насильницьких причин або ДТП потрібен дозвіл прокуратури.

Для оформлення процедури необхідно надати свідоцтво про смерть, лікарську довідку, паспорт замовника та додаткові документи у разі слідчих обставин. Попри різницю в регіональних цінах, тенденція очевидна: брак землі та екологічні міркування роблять кремацію вибором дедалі більшої кількості українських родин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у 2025 році система ВЛК працює за новими нормами.