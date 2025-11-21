Спрос на кремацию растет: дефицит мест на кладбищах, экологичность и разница в ценах по регионам.

Спрос на кремацию в Украине стремительно растет, и в отдельных регионах этот способ прощания фактически уже вытесняет традиционные захоронения. В столице доля кремаций превысила 80% — цифра, прямо свидетельствующая о исчерпании свободных площадей под новые кладбища и дефицит земельных участков для захоронений. По словам президентки Ассоциации похоронного дела Марины Лазуренко, именно недостаток места стал ключевой причиной такого оползня.

Кремация становится нормой

Кремация предусматривает сожжение тела вместе с гробом и последующее хранение праха в урне. Украинцы все чаще выбирают этот формат и из-за меньшего влияния на окружающую среду: риски загрязнения грунтов и воды фактически отсутствуют, а сам процесс считается наиболее экологически доступным. Кроме того, кремация дает возможность для разных форм прощания – хранения урны дома, размещения ее в колумбарии или развеивания праха.

Сегодня в Украине работают три коммунальных крематория — в Киеве, Харькове и Одессе. В столице базовые услуги стартуют от 3000 гривен, что включает в себя консультацию, саму процедуру и доступ в зал прощания. Расширенные пакеты с привлечением ритуального агента, транспортировкой и дополнительными услугами могут достигать 12 000 гривен.

Харьков остается самым дорогим городом – минимальная стоимость здесь начинается от 12 000 гривен, поскольку большинство услуг включено по умолчанию. В Одессе цены в среднем составляют около 10 000 гривен.

Законодательство Украины разрешает несколько форматов захоронения — от традиционного захоронения гроба до рассеяния праха по желанию семьи. Кремацию проводят не ранее чем через 24 часа после смерти, а в случаях насильственных причин или ДТП требуется разрешение прокуратуры.

Для оформления процедуры необходимо предоставить свидетельство о смерти, врачебной справке, паспорте заказчика и дополнительных документах в случае следственных обстоятельств. Несмотря на разницу в региональных ценах, тенденция очевидна: нехватка земли и экологические соображения делают кремацию все большим количеством украинских семей.

