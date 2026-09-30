Підліток прийшов до лікарів через два "шипи" на повіці: знахідка їх здивувала

16-річний підліток з Індії кілька місяців жив із безболісною припухлістю на верхній повіці. Згодом зі шкіри над оком почали виступати два тверді білі утворення, схожі на маленькі шипи. Приблизно через місяць хлопець звернувся до лікарні, де лікарі вирішили з'ясувати причину незвичайного симптому.

Хирургическое вмешательство в случае необычной находки врачей. Фото: marionbrun / Pixabay

Лікарі спочатку розглядали кілька варіантів

Під час огляду фахівці звернули увагу, що утворення мали гладку поверхню та були твердими на дотик. Їхній колір і структура нагадували зубну тканину, однак лікарі не поспішали з висновками.

Серед можливих причин вони розглядали тератому — рідкісну пухлину, яка може містити різні типи тканин, зокрема кісткову та зубну. Не виключали також, що під шкірою могло опинитися стороннє тіло. Щоб розібратися, медики провели комп'ютерну томографію.

Причину показала КТ

Знімки дали несподівану відповідь: два "шипи" виявилися частиною зуба, який сформувався у верхній частині очниці. Він розташовувався між верхньою повікою та бровою і поступово прорвався назовні.

Лікарі видалили утворення хірургічно та з'ясували, що це було сформоване ікло. Такий зуб називають ектопічним, тобто таким, що розвивається у нетиповому місці. У цьому випадку він знаходився повністю за межами нормальної зубної дуги.

За словами лікарів, цей випадок особливо незвичайний через місце розташування зуба. Фахівці зазначили, що це, наскільки їм відомо, перший описаний випадок ектопічного зуба саме у верхній частині очниці. Причину його аномального розвитку встановити не вдалося.

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