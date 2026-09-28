Прийшов до лікаря через кров у сечі: у серці чоловіка знайшли 3,5-сантиметрову голку

Звичайне звернення до лікаря через проблеми із сечовипусканням обернулося несподіваною знахідкою. У 35-річного чоловіка з Китаю обстеження виявило кілька металевих предметів у різних частинах тіла, зокрема голку, яка проникла в лівий шлуночок серця.

Хірургічна операція в лікарні. Фото: sasint / Pixabay

Голки знайшли в різних частинах тіла

Чоловік звернувся до лікарні після двох тижнів болісного сечовипускання та крові в сечі. При цьому його стан залишався стабільним, а симптомів з боку серця чи легень не було.

Під час комп'ютерної томографії з контрастом лікарі виявили кілька металевих предметів голкоподібної форми. Вони розташовувалися біля лівого шлуночка, у черевній стінці, тазу, сечовому міхурі та статевому члені.

Додаткове ультразвукове обстеження серця показало лінійну структуру завдовжки близько 36 міліметрів усередині лівого шлуночка. Предмет рухався синхронно зі стінкою серця та становив найбільшу небезпеку для пацієнта.

Медики припустили, що металеві предмети могли потрапити в організм унаслідок самостійного введення. Точні обставини потрапляння сторонніх предметів до організму встановити не вдалося через стан пацієнта.

Голку видалили під час операції

Для вилучення небезпечного предмета лікарі провели планову операцію через серединну стернотомію. Хірурги дістали чорну металеву голку зі слідами корозії із середньої частини передньої стінки лівого шлуночка. Інші металеві предмети вирішили не видаляти після консультації кількох спеціалістів.

Після операції виникли ускладнення. На сьомий день обстеження показало випинання верхівки лівого шлуночка розміром 33 на 21 міліметр і підозру на пристінковий тромб. Фракція викиду серця знизилася до 45%.

На дев'ятий день чоловіка виписали з лікарні. Через дев'ять місяців його стан залишався стабільним, а глобальна функція серця відновилася: фракція викиду становила 57%.

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