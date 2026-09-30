Подросток пришел к врачам из-за двух "шипов" на веке: находка их удивила

16-летний подросток из Индии несколько месяцев жил с безболезненной припухлостью на верхнем веке. Впоследствии из кожи над глазом стали выступать два твердых белых образования, похожие на маленькие шипы. Приблизительно через месяц парень обратился в больницу, где врачи решили выяснить причину необычного симптома.

Хірургічне втручання у випадку незвичайної знахідки лікарів. Фото: marionbrun / Pixabay

Врачи сначала рассматривали несколько вариантов

Во время осмотра специалисты обратили внимание, что образования имели гладкую поверхность и были твердыми на ощупь. Их цвет и структура напоминали зубную ткань, однако врачи не торопились с выводами.

Среди возможных причин они рассматривали тератому – редкую опухоль, которая может содержать разные типы тканей, в частности костную и зубную. Не исключалось также, что под кожей могло оказаться инородное тело. Чтобы разобраться, медики провели компьютерную томографию.

Причину показала КТ

Снимки дали неожиданный ответ: два "шипа" оказались частью зуба, сформировавшегося в верхней части глазницы. Он располагался между верхним веком и бровью и постепенно прорвался наружу.

Врачи удалили образование хирургически и выяснили, что это был сформированный клык. Такой зуб называют эктопическим, то есть развивающимся в нетипичном месте. В этом случае он находился полностью вне нормальной зубной дуги.

По словам врачей, этот случай особенно необычен из-за места расположения зуба. Специалисты отметили, что это, насколько им известно, первый описанный случай эктопического зуба в верхней части глазницы. Причину его аномального развития установить не удалось.

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