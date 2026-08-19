Передбачення Ванги на 2026 рік почали справджуватися: що вона пророкувала Путіну

Провидиция Ванга нібито зробила на 2026 рік серію передбачень, зокрема про масштабні природні катастрофи, стрімкий розвиток штучного інтелекту та можливого падіння Володимира Путіна. Прихильники болгарської місткині вважають, що частина з її пророцтв нібито вже справдилася цього року.

Пророцтва Ванги на 2026 рік. Фото з відкритих джерел

Що прогнозувала Ванга на 2026 рік

За популярними трактуваннями, 2026 рік мав стати періодом масштабних природних катаклізмів. Прихильники провидиці пов'язують з цим землетруси, сильні повені, шторми, лісові пожежі та аномальну спеку в різних частинах світу.

Особливу увагу вони звертають на спекотне літо в Європі, масштабні пожежі в країнах Середземномор'я та стихійні лиха в інших регіонах. На думку прихильників Ванги, саме це її пророцтво у 2026 році вже збулося.

Штучний інтелект

Ще одне популярне передбачення стосується домінування штучного інтелекту. Прихильники Ванги вважають, що вона передбачала період, коли ШІ почне суттєво впливати на економіку, політику та повсякденне життя.

Ця частина прогнозу виглядає особливо актуальною на тлі стрімкого розвитку генеративного ШІ. Великі компанії активно автоматизують окремі процеси, скорочують робочі місця, а також задумуються про етичні ризики технологій.

Що Ванга пророкувала Путіну

Найбільше уваги в Україні привертають твердження Ванги про можливу Третю світову війну та зміну влади в Росії. Ванзі приписують прогнози про загострення протистояння між великими державами, можливе захоплення Тайваню Китаєм та пряме зіткнення Росії і США.

Окремо поширюється версія слів Ванги, що Володимир Путін може втратити владу у 2026 році, після чого Росія отримає нового керівника.

Зауважимо, що жодне з цих тверджень про прогнози Ванги на 2026 рік не мають підтвердженого першоджерела.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Нострадамус передбачив смерть світового лідера у 2026 році.

Також "Коментарі" писали, що пророцтво з 2007 року передбачили "точну дату" смерті Путіна у 2026 році.