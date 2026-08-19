Прогнозы Ванги на 2026 год начали сбываться: что она предсказывала Путину

Провидиция Ванга якобы сделала на 2026 год серию предсказаний, в частности о масштабных природных катастрофах, стремительном развитии искусственного интеллекта и возможном падении Владимира Путина. Сторонники болгарской мосткини считают, что часть ее пророчеств якобы уже сбылась в этом году.

Пророчества Ванги на 2026 год. Фото из открытых источников

Что прогнозировала Ванга на 2026 год

По популярным трактовкам, 2026 должен был стать периодом масштабных природных катаклизмов. Сторонники провидицы связывают с этим землетрясения, сильные наводнения, штормы, лесные пожары и аномальную жару в разных частях света.

Особое внимание они обращают на жаркое лето в Европе, масштабные пожары в странах Средиземноморья и стихийные бедствия в других регионах. По мнению поклонников Ванги, именно это ее пророчество в 2026 году уже сбылось.

Искусственный интеллект

Еще одно популярное предсказание касается доминирования искусственного интеллекта. Сторонники Ванги считают, что она предусматривала период, когда ИИ начнет оказывать существенное влияние на экономику, политику и повседневную жизнь.

Эта часть прогноза выглядит особенно актуальной на фоне стремительного генеративного развития ИИ. Крупные компании активно автоматизируют отдельные процессы, сокращают рабочие места, а также задумываются об нравственных рисках технологий.

Что Ванга предсказывала Путину

Наибольшее внимание в Украине привлекают утверждения Ванги о возможной Третьей мировой войне и смене власти в России. Ванге приписывают прогнозы об обострении противостояния между крупными государствами, возможном захвате Тайваня Китаем и прямом столкновении России и США.

Отдельно распространяется версия слов Ванги, что Владимир Путин может потерять власть в 2026 году, после чего Россия получит нового руководителя.

Заметим, что ни одно из этих утверждений о прогнозах Ванги на 2026 год не имеет подтвержденного первоисточника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нострадамус предсказал смерть мирового лидера в 2026 году.

Также "Комментарии" писали, что пророчество с 2007 года предусмотрело "точную дату" смерти Путина в 2026 году.