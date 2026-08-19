Прогнозы Ванги на 2026 год начали сбываться: что она предсказывала Путину

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Slava Kot
Провидиция Ванга якобы сделала на 2026 год серию предсказаний, в частности о масштабных природных катастрофах, стремительном развитии искусственного интеллекта и возможном падении Владимира Путина. Сторонники болгарской мосткини считают, что часть ее пророчеств якобы уже сбылась в этом году.
Пророчества Ванги на 2026 год. Фото из открытых источников
По популярным трактовкам, 2026 должен был стать периодом масштабных природных катаклизмов. Сторонники провидицы связывают с этим землетрясения, сильные наводнения, штормы, лесные пожары и аномальную жару в разных частях света.
Особое внимание они обращают на жаркое лето в Европе, масштабные пожары в странах Средиземноморья и стихийные бедствия в других регионах. По мнению поклонников Ванги, именно это ее пророчество в 2026 году уже сбылось.
Еще одно популярное предсказание касается доминирования искусственного интеллекта. Сторонники Ванги считают, что она предусматривала период, когда ИИ начнет оказывать существенное влияние на экономику, политику и повседневную жизнь.
Эта часть прогноза выглядит особенно актуальной на фоне стремительного генеративного развития ИИ. Крупные компании активно автоматизируют отдельные процессы, сокращают рабочие места, а также задумываются об нравственных рисках технологий.
Наибольшее внимание в Украине привлекают утверждения Ванги о возможной Третьей мировой войне и смене власти в России. Ванге приписывают прогнозы об обострении противостояния между крупными государствами, возможном захвате Тайваня Китаем и прямом столкновении России и США.
Отдельно распространяется версия слов Ванги, что Владимир Путин может потерять власть в 2026 году, после чего Россия получит нового руководителя.
Заметим, что ни одно из этих утверждений о прогнозах Ванги на 2026 год не имеет подтвержденного первоисточника.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нострадамус предсказал смерть мирового лидера в 2026 году.
Также "Комментарии" писали, что пророчество с 2007 года предусмотрело "точную дату" смерти Путина в 2026 году.