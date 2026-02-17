Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому заступнику ексвійськового комісара Одеської області у незаконному збагаченні, легалізації майна та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Майно Дениса Галушка

Ім’я підозрюваного офіційно не розголошується. Водночас, за інформацією "Української правди", йдеться про Дениса Галушка, який обіймав посаду заступника колишнього очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова.

За даними слідства, у 2020–2022 роках фігурант набув активів на суму понад 37,7 млн грн. Частину майна він, за версією правоохоронців, оформлював на близьких родичів, щоб приховати його реальне походження. Йдеться про кілька житлових будинків та автомобілі преміум-класу.







Окремо слідство встановило факти легалізації майна на понад 17 млн грн. У справі також фігурує теща підозрюваного — їй інкримінують сприяння у приховуванні незаконно набутого майна та використання підроблених документів.







За вчинені злочини ексзаступнику загрожує до 12 років позбавлення волі, його родичці — до 8 років ув’язнення. Наразі, за інформацією правоохоронців, обидва перебувають за межами України.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

