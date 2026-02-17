logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство неймовірно Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК
commentss НОВИНИ Всі новини

Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК

ДБР оголосило підозру колишньому заступнику ексвійськкома Одеської області у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень

17 лютого 2026, 23:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому заступнику ексвійськового комісара Одеської області у незаконному збагаченні, легалізації майна та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК

Майно Дениса Галушка

Ім’я підозрюваного офіційно не розголошується. Водночас, за інформацією "Української правди", йдеться про Дениса Галушка, який обіймав посаду заступника колишнього очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова.

За даними слідства, у 2020–2022 роках фігурант набув активів на суму понад 37,7 млн грн. Частину майна він, за версією правоохоронців, оформлював на близьких родичів, щоб приховати його реальне походження. Йдеться про кілька житлових будинків та автомобілі преміум-класу.


Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК - фото 2
Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК - фото 2
Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК - фото 2
Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК - фото 2

Окремо слідство встановило факти легалізації майна на понад 17 млн грн. У справі також фігурує теща підозрюваного — їй інкримінують сприяння у приховуванні незаконно набутого майна та використання підроблених документів.


Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК - фото 2
Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК - фото 2
Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК - фото 2
Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК - фото 2
Незвичайні люди: як живуть колишні працівники ТЦК - фото 2

За вчинені злочини ексзаступнику загрожує до 12 років позбавлення волі, його родичці — до 8 років ув’язнення. Наразі, за інформацією правоохоронців, обидва перебувають за межами України.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив заяву щодо інциденту за участі 24-річного футболіста ФК "Колос-2" Даніїла Колесника. У ТЦК стверджують, що спортсмен дозволив собі агресивну поведінку щодо військовослужбовців та, користуючись тим, що не досяг призовного віку для мобілізації, вчинив напад.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dbr-vikrilo-ekszastupnika-nachalnika-odeskogo-tck-u-nezakonnomu-zbagachenni-50584712.html?utm_source=telegram
Теги:

Новини

Всі новини