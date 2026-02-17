logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК

ДБР объявило подозрение бывшему заместителю эксвоенкома Одесской области в незаконном обогащении на десятки миллионов гривен

17 февраля 2026, 23:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю эксвоенного комиссара Одесской области в незаконном обогащении, легализации имущества и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК

Имущество Дениса Галушка

Имя подозреваемого официально не разглашается. В то же время, по информации "Украинской правды", речь идет о Денисе Галушке, который занимал должность заместителя бывшего главы Одесского областного ТЦК Евгения Борисова.

По данным следствия, в 2020–2022 годах фигурант приобрел активы на сумму более 37,7 млн грн. Часть имущества он, по версии стражей порядка, оформлял на близких родственников, чтобы скрыть его реальное происхождение. Речь идет о нескольких жилых домах и автомобилях премиум-класса.


Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК - фото 2
Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК - фото 2
Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК - фото 2
Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК - фото 2

Отдельно следствие установило факты легализации имущества более чем на 17 млн грн. В деле также фигурирует теща подозреваемого — ей инкриминируют содействие в сокрытии незаконно приобретенного имущества и использовании поддельных документов.


Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК - фото 2
Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК - фото 2
Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК - фото 2
Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК - фото 2
Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК - фото 2

За совершенные преступления экс-заместителю грозит до 12 лет лишения свободы, его родственнице — до 8 лет заключения. По информации правоохранителей, оба находятся за пределами Украины.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки обнародовал заявление об инциденте при участии 24-летнего футболиста ФК "Колос-2" Даниила Колесника. В ТЦК утверждают, что спортсмен позволил себе агрессивное поведение в отношении военнослужащих и, пользуясь тем, что не достиг призывного возраста для мобилизации, совершил нападение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dbr-vikrilo-ekszastupnika-nachalnika-odeskogo-tck-u-nezakonnomu-zbagachenni-50584712.html?utm_source=telegram
Теги:

Новости

Все новости