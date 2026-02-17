Необычные люди: как живут бывшие работники ТЦК

Рубрики
Ткачова Марія
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю эксвоенного комиссара Одесской области в незаконном обогащении, легализации имущества и внесении недостоверных сведений в декларацию.
Имущество Дениса Галушка
Имя подозреваемого официально не разглашается. В то же время, по информации "Украинской правды", речь идет о Денисе Галушке, который занимал должность заместителя бывшего главы Одесского областного ТЦК Евгения Борисова.
По данным следствия, в 2020–2022 годах фигурант приобрел активы на сумму более 37,7 млн грн. Часть имущества он, по версии стражей порядка, оформлял на близких родственников, чтобы скрыть его реальное происхождение. Речь идет о нескольких жилых домах и автомобилях премиум-класса.
Отдельно следствие установило факты легализации имущества более чем на 17 млн грн. В деле также фигурирует теща подозреваемого — ей инкриминируют содействие в сокрытии незаконно приобретенного имущества и использовании поддельных документов.
За совершенные преступления экс-заместителю грозит до 12 лет лишения свободы, его родственнице — до 8 лет заключения. По информации правоохранителей, оба находятся за пределами Украины.
Следственные действия по уголовному производству продолжаются.