Небо горить Бобровим Місяцем: сьогодні — найяскравіше суперповня року

За даними Timeanddate, астрономічний пік повні припадає саме на сьогодні, 5 листопада, о 15:19 за київським часом, однак найкраще милуватися небесним видовищем можна буде ввечері 6 листопада, коли Місяць підніметься над горизонтом і здаватиметься особливо великим та яскравим.

Бобровий місяць над Україною

За інформацією NASA, супермісяць виникає, коли природний супутник Землі проходить найближчу до неї точку орбіти — перигей. У цей момент він може виглядати на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж зазвичай. Це друге суперповня року після “Урожайного Місяця” у жовтні, а наступне — “Холодне” — очікується вже у грудні.

Назву Бобровий Місяць явище отримало у Північній Америці: саме в листопаді бобри під світлом повні активно зводять зимові греблі. У різних культурах його також називають Морозним, Сніжним, Мисливським або Луною темних глибин. За традицією, це період завершення циклів і підготовки до зими.

Спостерігати за Місяцем найкраще на відкритій місцевості — у полях, біля водойм чи на узвишшях, де добре видно східний горизонт. Суперповня буде помітна відразу після заходу Сонця — величезний помаранчевий диск поволі підніматиметься в небо, створюючи враження, що Місяць "зблизився" із Землею.

Крім самого супермісяця, сьогодні вночі можна буде побачити сузір’я Оріона, зоряні скупчення Плеяди й Гіади, а також планету Юпітер, яка сяятиме поруч. Навіть без телескопа видовище буде приголомшливим, однак бінокль допоможе розгледіти кратери та гори на поверхні Місяця.

А вже після піку Бобрового Місяця небо над Україною озариться ще одним видовищем — метеорним потоком Таурид, який відомий своїми яскравими "вогняними кулями". Південні Тауриди вже сяяли в ніч із 4 на 5 листопада, а Північні досягнуть максимуму з 11 на 12 листопада.

Ці два космічні явища зроблять початок листопада одним із найефектніших періодів року для спостереження за нічним небом в Україні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнська розвідка попереджає: Росія налагоджує серійне виробництво нових керованих авіабомб із боєприпасами, що здатні плануватися на відстань до 200 км, — це дозволяє літакам противника завдавати ударів, не заходячи в зони дії української ППО