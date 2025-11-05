Небо горит Бобровой Луной: сегодня — самое яркое суперлуние года

По данным Timeanddate, астрономический пик полный приходится именно на сегодня, 5 ноября, в 15:19 по киевскому времени, однако лучше всего любоваться небесным зрелищем можно будет вечером 6 ноября, когда Луна поднимется над горизонтом и будет казаться особенно большой и яркой.

Бобровый месяц над Украиной

По информации NASA, супермесяц возникает, когда естественный спутник Земли проходит ближайшую точку орбиты — перигей. В этот момент он может выглядеть на 14% больше и на 30% ярче обычного. Это второе суперполное года после "Урожайной Луны" в октябре, а следующее — "Холодное" — ожидается уже в декабре.

Название Бобровая Луна явление получило в Северной Америке: именно в ноябре бобры под светом полны активно возводят зимние плотины. В разных культурах его также называют Морозным, Снежным, Охотничьим или Месяцем темных глубин. По традиции это период завершения циклов и подготовки к зиме.

Наблюдать за Луной лучше всего на открытой местности — в полях, у водоемов или на возвышенностях, где хорошо виден восточный горизонт. Суперлуние будет заметно сразу после захода Солнца — огромный оранжевый диск будет медленно подниматься в небо, создавая впечатление, что Луна "сблизилась" с Землей.

Кроме самого супермесяца, сегодня ночью можно будет увидеть созвездие Ориона, звездные скопления Плеяды и Гиады, а также сияющую рядом планету Юпитер. Даже без телескопа зрелище будет ошеломляющим, однако бинокль поможет рассмотреть кратеры и горы на поверхности Луны.

А уже после пика Бобровой Луны небо над Украиной озарится еще одним зрелищем — метеорным потоком Таурид, известным своими яркими "огненными шарами". Южные Тауриды уже сверкали в ночь с 4 на 5 ноября, а Северные достигнут максимума с 11 на 12 ноября.

Эти два космических явления сделают начало ноября одним из самых эффектных периодов года для наблюдения за ночным небом в Украине.

