Над Волинню з’явився загадковий світловий стовп: мешканці села здивовані явищем

У ніч з 8 на 9 січня небо над селом Заріччя Володимирського району вразило місцевих жителів дивовижним явищем: вони помітили величезний стовп світла, який тягнувся від землі до небесної височини. Світлини та відео рідкісного феномену швидко почали ширитися у місцевих телеграм-каналах, викликаючи як захоплення, так і здивування серед глядачів. Про це повідомляє видання "Конкурент".

Містичне світло від землі до неба помітили у Володимирському районі Волині

Фахівці пояснюють, що це явище відоме як світловий стовп або сонячний стовп, один із різновидів оптичного ефекту "гало". Зазвичай його можна спостерігати під час сходу або заходу Сонця, коли вертикальна смуга світла простягається від Сонця вгору чи вниз.

Причиною цього вражаючого ефекту є відбивання світла від дрібних крижаних кристалів у повітрі, які утворюють своєрідне дзеркало для променів. Фахівці пояснюють, що для виникнення стовпа світла потрібні особливі погодні умови: дуже низька температура, спокійна атмосфера без сильного вітру та чисте небо.

Метеорологи також зазначають, що аналогічні стовпи можуть з’являтися не лише від Сонця, але й від штучних джерел світла — наприклад, вуличних ліхтарів чи прожекторів, за умови, що у повітрі зависають крихітні кристали льоду.

Місцеві жителі кажуть, що подібне явище вони бачать вперше: світло створювало враження містичного "небесного маяка", який ніби вказує шлях від землі до зірок. Фотографії та відео зараз активно обговорюють у соцмережах, а деякі користувачі навіть порівнюють стовп зі світлом із фантастичних фільмів.

