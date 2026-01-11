logo

Над Волынью появился загадочный световой столб: жители села удивлены явлением
НОВОСТИ

Над Волынью появился загадочный световой столб: жители села удивлены явлением

Ночное небо села Заречье превратилось в волшебный спектакль благодаря редкому атмосферному эффекту.

11 января 2026, 14:44
Автор:
avatar

Проніна Анна

В ночь с 8 на 9 января небо над селом Заречье Владимирского района поразило местных жителей удивительным явлением: они заметили огромный столб света, простиравшийся от земли до небесной возвышенности . Фотографии и видео редкого феномена быстро начали распространяться в местных телеграмм-каналах, вызывая восхищение и удивление среди зрителей. Об этом сообщает издание "Конкурент".

Над Волынью появился загадочный световой столб: жители села удивлены явлением

Мистический свет от земли до неба был замечен во Владимирском районе Волыни.

Специалисты объясняют, что это явление известно как световой столб или солнечный столб , одна из разновидностей оптического эффекта "гало". Обычно его можно наблюдать во время восхода или захода Солнца, когда вертикальная полоса света простирается от Солнца вверх или вниз.

Причиной этого поразительного эффекта является отражение света от мелких ледяных кристаллов в воздухе , образующих своеобразное зеркало для лучей. Специалисты объясняют, что для возникновения столба света требуются особые погодные условия: очень низкая температура, спокойная атмосфера без сильного ветра и чистое небо .

Метеорологи также отмечают, что аналогичные столбы могут появляться не только от Солнца, но и от искусственных источников света — например, уличных фонарей или прожекторов при условии, что в воздухе зависают крошечные кристаллы льда.

Местные жители говорят, что подобное явление они видят впервые: свет создавал впечатление мистического "небесного маяка" , словно указывающего путь от земли к звездам. Фотографии и видео сейчас активно обсуждают в соцсетях, а некоторые пользователи даже сравнивают столб со светом из фантастических фильмов.

Читайте также в "Комментариях", под Киевом раскопавших древнерусское кладбище: археологи нашли впечатляющие артефакты.



