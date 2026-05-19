Люди говорять про прибульців: біля узбережжя США помітили щось дивне

Біля узбережжя Сполучених Штатів зафіксували тисячі загадкових підводних об’єктів, походження яких досі не вдалося пояснити. Незвичайні спостереження викликали хвилю дискусій у США про можливе існування позаземних технологій, прибульців або прихованих явищ у світовому океані.

НЛО у США.

Як повідомляє New York Post, незалежна організація Enigma, що займається збором даних про НЛО та аномальні явища, заявила про понад 9 тисяч зареєстрованих випадків з серпня 2025 року. Об’єкти помічали переважно в межах 15 кілометрів від узбережжя США та великих водойм.

Найбільше повідомлень надходило з Каліфорнії та Флориди. Частину об’єктів описували як такі, що здатні стрімко рухатися під водою, різко змінювати напрямок і переходити між водним середовищем та повітрям. Саме через це в англомовному середовищі їх називають НПО (USO) — невідомі підводні об’єкти.

За словами автора книги про НЛО Кента Хекенлайвлі, окремі повідомлення надходили від американських підводних суден. Свідки стверджували, що об’єкти рухалися зі швидкістю, яку складно пояснити сучасними технологіями.

"Це одна з двох речей: або ми цього не розуміємо, або це означає, що наші технології вловлюють привидів під водою", — сказав Хекенлайвлі.

Особливу увагу експертів привернули понад 150 випадків, коли НЛО зависали над водою або занурювалися у неї. Колишній контр-адмірал ВМС США Тім Галлоде заявив, що подібні явища можуть становити потенційну загрозу морській безпеці.

"Той факт, що неідентифіковані об’єкти з незрозумілими характеристиками потрапляють у водний простір США, а влада не піднімає гігантського червоного прапора, є ознакою того, що уряд не ділиться всім, що йому відомо про аномальні явища", – написав Галлоде у звіті, опублікованому минулого року.

Зауважимо, що наразі жодних доказів позаземного походження цих об’єктів наразі немає. Частину спостережень можуть пояснювати природними явищами, помилками обладнання або невідомими підводними апаратами.

