Люди говорят о пришельцах: у побережья США заметили что-то странное

У побережья Соединенных Штатов зафиксировали тысячи загадочных подводных объектов, происхождение которых до сих пор не удалось объяснить. Необычные наблюдения вызвали волну дискуссий в США о возможном существовании внеземных технологий, пришельцев или скрытых явлений в мировом океане.

НЛО в США. Фото иллюстративное

Как сообщает New York Post, независимая организация Enigma, занимающаяся сбором данных об НЛО и аномальных явлениях, заявила о более чем 9 тысячах зарегистрированных случаев с августа 2025 года. Объекты подмечали преимущественно в пределах 15 километров от побережья США и больших водоемов.

Больше всего сообщений поступало из Калифорнии и Флориды. Часть объектов описывались как способные стремительно двигаться под водой, резко изменять направление и переходить между водной средой и воздухом. Именно поэтому в англоязычной среде их называют НПО (USO) – неизвестные подводные объекты.

По словам автора книги об НЛО Кента Хекенлайвли, отдельные сообщения поступали от американских подводных судов. Свидетели утверждали, что объекты двигались со скоростью, которую сложно объяснить современными технологиями.

"Это одна из двух вещей: либо мы этого не понимаем, либо это означает, что наши технологии улавливают привидения под водой", — сказал Хекенлайвли.

Особое внимание экспертов привлекли более 150 случаев, когда НЛО зависали над водой или погружались в нее. Бывший контр-адмирал ВМС США Тим Галлоде заявил, что подобные явления могут представлять потенциальную угрозу морской безопасности.

"Тот факт, что неидентифицированные объекты с непонятными характеристиками попадают в водное пространство США, а власти не поднимают гигантское красное знамя, является признаком того, что правительство не делится всем, что ему известно об аномальных явлениях", — написал Галлоде в отчете, опубликованном в прошлом году.

Заметим, что пока нет доказательств внеземного происхождения этих объектов. Часть наблюдений могут объясняться естественными явлениями, ошибками оборудования или неизвестными подводными аппаратами.

