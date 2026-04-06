Копав яму під басейн – став багатим: у Франції чоловік знайшов золото на мільйони

У Франції чоловік під час звичайних земельних робіт несподівано знайшов справжній скарб – золото, вартість якого оцінюють у сотні тисяч доларів.

Як повідомляє Popular Mechanics.

Інцидент стався поблизу Ліона у комуні Невіль-сюр-Саон. Чоловік готував ділянку для будівництва басейну, коли техніка натрапила на підозрілі пакети під землею.

Усередині виявилися п’ять масивних золотих злитків і велика кількість монет, акуратно запакованих у пластикові мішки.

Скільки коштує знахідка

За попередніми оцінками, загальна вартість скарбу становить близько 800 тисяч доларів – це приблизно 35 мільйонів гривень.

Фахівці встановили, що золото не є давнім:

злитки виготовлені приблизно 15–20 років тому та мають ідентифікаційні номери.

Це дозволило швидко з’ясувати їх походження – метал був оброблений на афінажному заводі в регіоні Ліона.

Чи було золото законним

Після знахідки чоловік повідомив про неї владу. До перевірки долучилися поліція та профільні служби.

Жодних ознак злочинного походження не виявили – золото не значилося вкраденим.

Також експерти підтвердили, що знахідка не має археологічної цінності.

Кому дісталися злитки

Відповідно до французького законодавства, скарбом вважається майно, власника якого неможливо встановити і яке знайдене випадково.

У цьому випадку були дотримані всі умови:

золото офіційно перейшло у власність чоловіка, який його знайшов.

Таємниця без відповіді

Попри завершене розслідування, головне питання залишилося відкритим –

хто і навіщо закопав золото на ділянці.

Попередній власник будинку помер, і жодних документів чи пояснень не залишилося.

Експерти припускають, що скарб могли заховати як фінансову “подушку” або через страх втратити кошти, однак підтверджень цим версіям немає.

