Дівчина побила свого хлопця за те, що він відмовився займатися з нею сексом

У місті Ідальго-дель-Парраль в мексиканському штаті Чіуауа поліція затримала 25-річну жінку після конфлікту з партнером, який завершився побиттям. За даними правоохоронців, сварка сталася після того, як чоловік відмовився від інтимних стосунків.

Дівчина побила свого хлопця за відмову від сексу. Фото з відкритих джерел

Підозрювану ідентифікували як Сару Мішель. За інформацією місцевих медіа, вона напала на свого 26-річного партнера лікаря швидкої допомоги Мартіна Октавіо та почала бити його ременем.

Муніципальна поліція отримала виклик про домашнє насильство та прибула на місце події. Правоохоронці виявили чоловіка з травмами рук і спини, тоді як жінка перебувала у збудженому стані. За словами потерпілого, конфлікт розпочався вночі після того, як він відмовив партнерці у сексі.

За даними видання Alerta Vigilante México, під час сварки жінка не лише завдала ударів ременем, а й ображала чоловіка. Крім того, вона звинуватила його у зраді та без дозволу перевірила його телефон у пошуках можливого листування з іншою жінкою.

Повідомляється, що інцидент стався у присутності доньки потерпілого. Після виклику екстрених служб поліцейські затримали підозрювану на місці, а потім передали її відповідним органам для вжиття правових заходів. Наразі жінці можуть висунути обвинувачення у домашньому насильстві.

