Девушка избила своего парня за то, что он отказался заниматься с ней сексом

В городе Идальго-дель-Парраль в мексиканском штате Чиуауа полиция задержала 25-летнюю женщину после конфликта, который завершившился избиением партнера. По данным правоохранителей, ссора произошла после того, как мужчина отказался от интимных отношений.

Девушка избила своего парня за отказ от секса.

Подозреваемую идентифицировали как Сару Мишель. По информации местных медиа, она напала на своего 26-летнего партнера врача скорой помощи Мартина Октавио и принялась избивать его ремнем.

Муниципальная полиция получила вызов о домашнем насилии и прибыла на место происшествия. Правоохранители обнаружили мужчину с травмами рук и спины, в то время как женщина находилась в возбужденном состоянии. По словам потерпевшего, конфликт начался ночью после того, как он отказал партнеру в сексе.

По данным издания Alerta Vigilante México, во время ссоры женщина не только нанесла удары ремнем, но и оскорбляла мужчину. Кроме того, она обвинила его в измене и без разрешения проверила его телефон в поисках возможной переписки с другой женщиной.

Сообщается, что инцидент произошел в присутствии дочери потерпевшего. После вызова экстренных служб полицейские задержали подозреваемую на месте, а затем передали ее соответствующим органам для принятия правовых мер. Теперь женщине могут предъявить обвинения в домашнем насилии.

