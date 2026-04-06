Копал яму под бассейн – стал богатым: во Франции мужчина нашел золото на миллионы

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Во Франции мужчина во время обычных земельных работ неожиданно нашел настоящее сокровище – золото, стоимость которого оценивается в сотни тысяч долларов.
Обычные работы во дворе обернулись находкой в сотни тысяч долларов
Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Popular Mechanics.
Инцидент произошел вблизи Лиона в коммуне Невиль-сюр-Саон. Мужчина готовил участок для строительства бассейна, когда техника наткнулась на подозрительные пакеты под землей.
Внутри оказались пять массивных золотых слитков и большое количество монет , аккуратно упакованных в пластиковые мешки.
По предварительным оценкам, общая стоимость клада составляет около 800 тысяч долларов – это примерно 35 миллионов гривен .
Специалисты установили, что золото не давнее:
слитки изготовлены примерно 15–20 лет назад и имеют идентификационные номера .
Это позволило быстро узнать их происхождение – металл был обработан на афинажном заводе в регионе Лиона.
После находки мужчина сообщил о ней власти. К проверке присоединились полиция и профильные службы.
Никаких признаков преступного происхождения не обнаружили – золото не числилось украденным .
Также эксперты подтвердили, что находка не имеет археологической ценности.
Кому достались слитки
Согласно французскому законодательству, кладом считается имущество, владельца которого невозможно установить и найденное случайно.
В этом случае были соблюдены все условия:
золото официально перешло в собственность нашедшего его человека .
Несмотря на завершенное расследование, главный вопрос остался открытым.
кто и зачем закопал золото на участке .
Предыдущий владелец дома умер и никаких документов или объяснений не осталось.
Эксперты предполагают, что клад могли спрятать как финансовую подушку или из-за страха потерять средства, однако подтверждений этим версиям нет.
