Копал яму под бассейн – стал богатым: во Франции мужчина нашел золото на миллионы

Во Франции мужчина во время обычных земельных работ неожиданно нашел настоящее сокровище – золото, стоимость которого оценивается в сотни тысяч долларов.

Обычные работы во дворе обернулись находкой в сотни тысяч долларов

Инцидент произошел вблизи Лиона в коммуне Невиль-сюр-Саон. Мужчина готовил участок для строительства бассейна, когда техника наткнулась на подозрительные пакеты под землей.

Внутри оказались пять массивных золотых слитков и большое количество монет , аккуратно упакованных в пластиковые мешки.

Сколько стоит находка

По предварительным оценкам, общая стоимость клада составляет около 800 тысяч долларов – это примерно 35 миллионов гривен .

Специалисты установили, что золото не давнее:

слитки изготовлены примерно 15–20 лет назад и имеют идентификационные номера .

Это позволило быстро узнать их происхождение – металл был обработан на афинажном заводе в регионе Лиона.

Было ли золото законным

После находки мужчина сообщил о ней власти. К проверке присоединились полиция и профильные службы.

Никаких признаков преступного происхождения не обнаружили – золото не числилось украденным .

Также эксперты подтвердили, что находка не имеет археологической ценности.

Кому достались слитки

Согласно французскому законодательству, кладом считается имущество, владельца которого невозможно установить и найденное случайно.

В этом случае были соблюдены все условия:

золото официально перешло в собственность нашедшего его человека .

Тайна без ответа

Несмотря на завершенное расследование, главный вопрос остался открытым.

кто и зачем закопал золото на участке .

Предыдущий владелец дома умер и никаких документов или объяснений не осталось.

Эксперты предполагают, что клад могли спрятать как финансовую подушку или из-за страха потерять средства, однако подтверждений этим версиям нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в городе Идальго-дель-Парраль в мексиканском штате Чиуауа полиция задержала 25-летнюю женщину после конфликта с завершившимся избиением партнером. По данным правоохранителей, ссора произошла после того, как мужчина отказался от интимных отношений.