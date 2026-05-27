Карпатська мольфарка прогнозує закінчення війни в Україні

Відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські заявила, що війна в Україні, попри загострення атак та нові погрози з боку Росії, може входити у завершальну фазу. Своїми прогнозами вона поділилася на тлі активізації масованих ударів РФ і дискусій про можливий наступ із території Білорусі.

Магдалена Мочіовські прогнозує закінчення війни в Україні. Фото з відкритих джерел

Магдалена Мочіовські стверджує, що ключовим символом у її передбаченнях щодо війни в Україні залишається "четвірка". Саме з нею Мочіовські пов’язує час завершення повномасштабної війни.

"Я завжди казала, що закінчення повномасштабної війни пов’язане із четвіркою. Може йтись про термін у 4 роки та 4 місяці плюс ще до 4 тижнів від початку повномасштабного вторгнення. Мені завжди "йде" четвірка, іншого передбачення я не мала", — каже мольфарка, в той час, як повномасштабна війна в момент написання матеріалу триває 4 роки, 3 місяці та 3 дні.

Ясновидиця вважає, що нинішнє загострення бойових дій може свідчити не про новий етап ескалації, а навпаки про початок фінальної стадії війни. Вона наголосила, що історично найважчими часто стають саме останні фази конфліктів. На її думку, Україна поступово посилює свої позиції, а успішні удари вглиб російської території та зміни на фронті можуть бути ознакою стратегічного перелому.

Окремо Магдалена Мочіовські прокоментувала побоювання щодо нового вторгнення з боку Білорусі. Вона заявила, що не бачить ознак прямого втягнення Мінська у війну проти України. Також вона припустила, що українські далекобійні атаки можуть дедалі частіше досягати центру Москви та прилеглих районів.

"Це — не остання фаза війни, це — початок останньої фази війни. Тому обстріли України з боку Росії будуть частішати та будуть гострішими. Але дякуючи ЗСУ, ППО, ми успішно будемо відбивати ці атаки. Але вже війна добігає кінця. Темніша ніч перед світанком", — прогнозує Мочіовські.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відомий астролог назвав "точну дату" закінчення війни в Україні.