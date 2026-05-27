Карпатская мольфарка прогнозирует окончание войны в Украине

Известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски заявила, что война в Украине, несмотря на обострение атак и новые угрозы со стороны России, может входить в завершающую фазу. Своими прогнозами она поделилась на фоне активизации массированных ударов РФ и дискуссий о возможном наступлении территории Беларуси.

Магдалена Мочиовски утверждает, что ключевым символом в ее предвидениях войны в Украине остается "четверка". Именно с ней Мочиовски связывает время завершения полномасштабной войны.

"Я всегда говорила, что окончание полномасштабной войны связано с четверкой. Речь может идти о сроке в 4 года и 4 месяца плюс еще до 4 недель от начала полномасштабного вторжения. Мне всегда "идет" четверка, другого предсказания у меня не было", — говорит мольфарка, в то время как полномасштабная война в момент написания материала длится 4 года, 3 месяца и 3 дня.

Ясновидящая считает, что нынешнее обострение боевых действий может свидетельствовать не о новом этапе эскалации, а наоборот о начале финальной стадии войны. Она подчеркнула, что исторически тяжелейшими часто становятся именно последние фазы конфликтов. По ее мнению, Украина постепенно усиливает свои позиции, а успешные удары в глубь российской территории и изменения на фронте могут являться признаком стратегического перелома.

Отдельно Магдалена Мочиовски прокомментировала опасения по поводу нового вторжения со стороны Беларуси. Она заявила, что не видит признаков прямого вовлечения Минска в войну против Украины. Также она предположила, что украинские дальнобойные атаки могут все чаще достигать центра Москвы и близлежащих районов.

"Это — не последняя фаза войны, это — начало последней фазы войны. Поэтому обстрелы Украины со стороны России будут учащаться и будут более острыми. Но благодаря ВСУ, ПВО, мы успешно будем отражать эти атаки. Но уже война подходит к концу. Темнее ночь перед рассветом", — прогнозирует Мочиовски.

