Карпатская мольфарка прогнозирует окончание войны в Украине

Известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски заявила, что война в Украине, несмотря на обострение атак и новые угрозы со стороны России, может входить в завершающую фазу. Своими прогнозами она поделилась на фоне активизации массированных ударов РФ и дискуссий о возможном наступлении территории Беларуси.
Магдалена Мочиовски прогнозирует окончание войны в Украине.
Магдалена Мочиовски утверждает, что ключевым символом в ее предвидениях войны в Украине остается "четверка". Именно с ней Мочиовски связывает время завершения полномасштабной войны.
Ясновидящая считает, что нынешнее обострение боевых действий может свидетельствовать не о новом этапе эскалации, а наоборот о начале финальной стадии войны. Она подчеркнула, что исторически тяжелейшими часто становятся именно последние фазы конфликтов. По ее мнению, Украина постепенно усиливает свои позиции, а успешные удары в глубь российской территории и изменения на фронте могут являться признаком стратегического перелома.
Отдельно Магдалена Мочиовски прокомментировала опасения по поводу нового вторжения со стороны Беларуси. Она заявила, что не видит признаков прямого вовлечения Минска в войну против Украины. Также она предположила, что украинские дальнобойные атаки могут все чаще достигать центра Москвы и близлежащих районов.
