Грудень-2025: повний календар головних свят, пам'ятних дат та професійних подій місяця

Грудень-2025 традиційно завершує рік під знаком очікування, тепла та великих підсумків. Це той місяць, коли українці прикрашають домівки, планують свята, зустрічаються з батьківщинами — і водночас відзначають важливі для держави та суспільства події.

Грудень вибухне святами

Грудень уміло поєднує урочистість та пам'ять: ми відзначаємо Збройні Сили України, армійські спеціальності, працівників енергетики, дипломатів, адвокатів, а також людей, які працюють із архівами, статистикою та іншими стратегічними напрямами.

Це не просто календар — це нагадування про тих, хто щодня тримає фронт: на полі бою, у державних установах, у кабінетах, у лабораторіях, у ліквідації аварій — і в нашій повсякденній житті.

Календар державних та професійних свят грудня-2025

1 грудня — День працівників прокуратури

3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю

4 грудня — День ракетних військ і артилерії

5 грудня — День працівників статистики

6 грудня — День Збройних Сил України

7 грудня — День місцевого самоврядування

10 грудня — День прав людини

12 грудня — День Сухопутних військ України

14 грудня — День благодійництва

14 грудня — День вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

15 грудня — День працівників суду

17 грудня — День працівника державної виконавчої служби

19 грудня — День адвокатурі

22 грудня — День енергетика

22 грудня — День працівників дипломатичної служби

24 грудня — День працівників архівних установ

Грудень закриває рік вагомими подіями і водночас готує країну до свята Різдва та Нового року. Це місяць, коли шкірна дата має власний сенс — і шкірна нагадує: ми рухаємося вперед завдяки мільйонам українців, які сумлінно виконують свою роботу.

