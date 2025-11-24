logo_ukra

Грудень-2025: повний календар головних свят, пам'ятних дат та професійних подій місяця

Останній місяць року принесе не лише передноворічну магію, а й десятки важливих дат — від ушанування військових до професійних свят служб, що тримають країну.

24 листопада 2025, 13:15
Грудень-2025 традиційно завершує рік під знаком очікування, тепла та великих підсумків. Це той місяць, коли українці прикрашають домівки, планують свята, зустрічаються з батьківщинами — і водночас відзначають важливі для держави та суспільства події.

Грудень-2025: повний календар головних свят, пам'ятних дат та професійних подій місяця

Грудень вибухне святами

Грудень уміло поєднує урочистість та пам'ять: ми відзначаємо Збройні Сили України, армійські спеціальності, працівників енергетики, дипломатів, адвокатів, а також людей, які працюють із архівами, статистикою та іншими стратегічними напрямами.

Це не просто календар — це нагадування про тих, хто щодня тримає фронт: на полі бою, у державних установах, у кабінетах, у лабораторіях, у ліквідації аварій — і в нашій повсякденній житті.

Календар державних та професійних свят грудня-2025

1 грудня — День працівників прокуратури
3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю
4 грудня — День ракетних військ і артилерії
5 грудня — День працівників статистики
6 грудня — День Збройних Сил України
7 грудня — День місцевого самоврядування
10 грудня — День прав людини
12 грудня — День Сухопутних військ України
14 грудня — День благодійництва
14 грудня — День вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня — День працівників суду
17 грудня — День працівника державної виконавчої служби
19 грудня — День адвокатурі
22 грудня — День енергетика
22 грудня — День працівників дипломатичної служби
24 грудня — День працівників архівних установ

Грудень закриває рік вагомими подіями і водночас готує країну до свята Різдва та Нового року. Це місяць, коли шкірна дата має власний сенс — і шкірна нагадує: ми рухаємося вперед завдяки мільйонам українців, які сумлінно виконують свою роботу.

