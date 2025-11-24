Декабрь-2025: полный календарь главных праздников, памятных дат и профессиональных событий месяца

Рубрики
Декабрь-2025 традиционно завершает год под знаком ожидания, тепла и больших итогов. Это тот месяц, когда украинцы украшают дома, планируют праздники, встречаются с родинами — и вместе с тем отмечают важные для государства и общества события.
Декабрь взорвется праздниками
Декабрь умело совмещает торжество и память: мы отмечаем Вооруженные Силы Украины, армейские специальности, работников энергетики, дипломатов, адвокатов, а также людей, работающих с архивами, статистикой и другими стратегическими направлениями.
Это не просто календарь — это напоминание о тех, кто ежедневно держит фронт: в поле боя, в государственных учреждениях, в кабинетах, в лабораториях, в ликвидации аварий — и в нашей повседневной жизни.
1 декабря – День работников прокуратуры
3 декабря – Международный день людей с инвалидностью
4 декабря – День ракетных войск и артиллерии
5 декабря – День работников статистики
6 декабря – День Вооруженных Сил Украины
7 декабря – День местного самоуправления
10 декабря – День прав человека
12 декабря – День Сухопутных войск Украины
14 декабря – День благотворительности
14 декабря – День чествования ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
15 декабря – День работников суда
17 декабря – День работника государственной исполнительной службы
19 декабря – День адвокатуры
22 декабря – День энергетика
22 декабря – День работников дипломатической службы
24 декабря – День работников архивных учреждений
Декабрь закрывает год весомыми событиями и вместе с тем готовит страну к празднику Рождества и Нового года. Это месяц, когда каждая дата имеет собственный смысл — и каждая напоминает: мы двигаемся вперед благодаря миллионам украинцев, добросовестно выполняющих свою работу.
