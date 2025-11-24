Декабрь-2025 традиционно завершает год под знаком ожидания, тепла и больших итогов. Это тот месяц, когда украинцы украшают дома, планируют праздники, встречаются с родинами — и вместе с тем отмечают важные для государства и общества события.

Декабрь взорвется праздниками

Декабрь умело совмещает торжество и память: мы отмечаем Вооруженные Силы Украины, армейские специальности, работников энергетики, дипломатов, адвокатов, а также людей, работающих с архивами, статистикой и другими стратегическими направлениями.

Это не просто календарь — это напоминание о тех, кто ежедневно держит фронт: в поле боя, в государственных учреждениях, в кабинетах, в лабораториях, в ликвидации аварий — и в нашей повседневной жизни.

Календарь государственных и профессиональных праздников декабря-2025

1 декабря – День работников прокуратуры

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью

4 декабря – День ракетных войск и артиллерии

5 декабря – День работников статистики

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины

7 декабря – День местного самоуправления

10 декабря – День прав человека

12 декабря – День Сухопутных войск Украины

14 декабря – День благотворительности

14 декабря – День чествования ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

15 декабря – День работников суда

17 декабря – День работника государственной исполнительной службы

19 декабря – День адвокатуры

22 декабря – День энергетика

22 декабря – День работников дипломатической службы

24 декабря – День работников архивных учреждений

Декабрь закрывает год весомыми событиями и вместе с тем готовит страну к празднику Рождества и Нового года. Это месяц, когда каждая дата имеет собственный смысл — и каждая напоминает: мы двигаемся вперед благодаря миллионам украинцев, добросовестно выполняющих свою работу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что праздничная церемония зажигания рождественской елки в американском Конкорде превратилась в кровавую перестрелку.