Святкова церемонія запалювання різдвяної ялинки в американському Конкорді перетворилася на криваву перестрілку. Близько 19:30 вечора натовп почув серію гучних хлопків — люди спершу вирішили, що це феєрверки. Та вже за секунду стало зрозуміло: у центрі міста стріляють.

У США стрілянина: підлітки розстріляли натовп

У поліції повідомили, що стрілянину влаштували двоє молодих людей, які відкрили вогонь один по одному просто під час масового заходу. Серед поранених опинився й один зі стрільців — 18-річний Насір Бостік. Його госпіталізували у критичному стані. Після того, як його випишуть, хлопцю офіційно пред’являть звинувачення у нападі зі смертельною зброєю та підбурюванні до заворушень. Про це пише ABC11.

Другий учасник перестрілки — неповнолітній. Він також у реанімації, і, за даними поліції, саме він був другим стрільцем. Йому вже готують аналогічні обвинувачення.

Після атаки правоохоронці затримали ще одного учасника інциденту — 17-річного Кейвіонна Бостіка. Його підозрюють у допомозі стрільцям та підбурюванні до заворушень. Двоє інших підлітків також потрапили до лікарні, один із них досі у тяжкому стані.

Свято, на яке зійшлися сотні людей, завершилося панікою: очевидці розповідали, що тікали разом із дітьми, шукаючи укриття серед святкових декорацій. Місто досі працює над тим, щоб зібрати записи з камер і встановити повну картину події.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що у Вашингтоні спалахнув масовий протест — сотні американців вийшли на вулиці, вимагаючи імпічменту Дональда Трампа та різко засуджуючи його політику. Мітингувальники заявили, що дії чинного президента підривають безпеку не лише США, а й України, яку він намагається схилити до невигідних "мирних домовленостей" із Росією.