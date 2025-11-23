Кровавая стрельба на рождественском празднике в США: среди раненых — сам стрелок, полиция уже производит аресты

Праздничная церемония зажигания рождественской елки в американском Конкорде превратилась в кровавую перестрелку. Около 19:30 вечера толпа услышала серию громких хлопков — люди сначала решили, что это фейерверки. Но уже через секунду стало ясно: в центре города стреляют.

В США перестрелка: подростки расстеляли толпу

В полиции сообщили, что стрельбу устроили два молодых человека, которые открыли огонь по порядку прямо во время массового мероприятия. Среди раненых оказался и один из стрелков — 18-летний Насир Бостик. Его госпитализировали в критическом состоянии. После того, как его выпишут, парню официально предъявят обвинения в нападении со смертельным оружием и подстрекательстве к беспорядкам. Об этом пишет ABC11.

Второй участник перестрелки – несовершеннолетний. Он также находится в реанимации, и, по данным полиции, именно он был вторым стрелком. Ему уже готовят аналогичные обвинения.

После атаки правоохранители задержали еще одного участника инцидента — 17-летнего Кейвионна Бостика. Его подозревают в помощи стрелкам и подстрекательстве к беспорядкам. Два других подростка также попали в больницу, один из них до сих пор в тяжелом состоянии.

Праздник, на который сошлись сотни людей, завершился паникой: очевидцы рассказывали, что бежали вместе с детьми в поисках укрытия среди праздничных декораций. Город до сих пор работает над тем, чтобы собрать записи с камер и установить полную картину события.

