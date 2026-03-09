“Дешевше за телефон”: в Україні продають квартиру всього за 25 тисяч гривень

На українському ринку нерухомості з’явилася пропозиція, яка здивувала навіть досвідчених рієлторів. У Полтавській області виставили на продаж двокімнатну квартиру всього за 25 тисяч гривень. Про це повідомляє сайт merezha.

В Україні знайшли квартиру за ціною старого авто – лише 25 тисяч гривень

Відповідне оголошення опублікували на популярному сервісі продажу нерухомості OLX. За ці гроші покупцеві пропонують помешкання площею 35 квадратних метрів.

Йдеться про квартиру у місті Заводське на Полтавщині. Житло розташоване на п’ятому поверсі п’ятиповерхового цегляного будинку гуртожиткового типу.

Попри надзвичайно низьку ціну, квартира має стандартне планування: дві кімнати, кухню площею близько 7 квадратних метрів і роздільний санвузол.

У оголошенні зазначено, що стан житла – житловий. Водночас у квартирі немає меблів і побутової техніки, тому новим власникам доведеться самостійно облаштовувати помешкання.

Будинок підключений до електрики, а під’їзд має асфальтований під’їзд.

Окрім цього, поруч із житлом є вся необхідна інфраструктура. У пішій доступності знаходяться школа, дитячий садок, магазини, супермаркет, аптека, ринок, поштове відділення, а також зупинки громадського транспорту і залізнична станція.

Також неподалік розташовані зелені зони – парк, ліс і річка.

Чому квартира коштує так дешево

Власник житла у тексті оголошення не пояснює прямо, чому квартира продається за настільки низькою ціною. Він лише пропонує потенційним покупцям зателефонувати і дізнатися деталі особисто.

Також продавець не виключає можливість обміну на інше майно.

Експерти припускають, що така ціна може бути пов’язана з кількома факторами: статусом будинку гуртожиткового типу, технічним станом житла або певними юридичними нюансами.

Втім навіть з урахуванням цих факторів сума у 25 тисяч гривень виглядає надзвичайно низькою для українського ринку нерухомості.

Які ціни на квартири у регіоні

За даними аналітичної платформи ЛУН, станом на березень 2026 року середня вартість квартир у Полтаві значно вища.

Так, однокімнатне житло на вторинному ринку у середньому продають приблизно за 38 тисяч доларів, двокімнатне – за 54 тисячі доларів, а трикімнатне – близько 65 тисяч доларів.

У новобудовах квадратний метр житла у цьому регіоні коштує приблизно 35 тисяч гривень.

Загалом ціни на нерухомість в Україні сильно залежать від безпекової ситуації та економічних факторів.

Найдорожче житло традиційно продають у великих містах заходу країни та столиці. Наприклад, однокімнатна квартира у Києві або Львові може коштувати близько 70 тисяч доларів і більше.

Водночас у деяких містах на сході та півдні країни ціни можуть починатися приблизно від 15–23 тисяч доларів.

Саме тому оголошення про продаж квартири за 25 тисяч гривень викликало значний інтерес серед користувачів інтернету.

