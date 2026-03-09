"Дешевле телефона": в Украине продают квартиру всего за 25 тысяч гривен

На украинском рынке недвижимости появилось предложение, которое удивило даже опытных риелторов. В Полтавской области выставили на продажу двухкомнатную квартиру всего за 25 тысяч гривен . Об этом сообщает сайт merezha.

В Украине нашли квартиру по цене старого авто – всего 25 тысяч гривен

Подходящее объявление опубликовали на популярном сервисе продаж недвижимости OLX. За эти деньги покупателю предлагают помещение площадью 35 квадратных метров .

Речь идет о квартире в городе Заводское Полтавской области. Жилье расположено на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома общежития .

Несмотря на очень низкую цену, квартира имеет стандартную планировку: две комнаты, кухню площадью около 7 квадратных метров и раздельный санузел .

В объявлении отмечено, что состояние жилья – жилое. В то же время в квартире нет мебели и бытовой техники, поэтому новым владельцам придется самостоятельно обустраивать жилье.

Дом подключен к электричеству, а у подъезда асфальтированный подъезд.

Кроме этого, рядом с жильем есть вся необходимая инфраструктура. В пешей доступности находятся школа, детский сад, магазины, супермаркет, аптека, рынок, почтовое отделение, а также остановки общественного транспорта и железнодорожная станция .

Также неподалеку зеленые зоны – парк, лес и река.

Почему квартира стоит так дешево

Владелец жилья в тексте объявления не объясняет прямо почему квартира продается по столь низкой цене. Он предлагает потенциальным покупателям позвонить и узнать детали лично .

Также торговец не исключает возможность обмена на другое имущество.

Эксперты предполагают, что такая цена может быть связана с несколькими факторами: статусом дома общежития, техническим состоянием жилья или определенными юридическими нюансами.

Впрочем, даже с учетом этих факторов сумма в 25 тысяч гривен выглядит чрезвычайно низкой для украинского рынка недвижимости .

Какие цены на квартиры в регионе

По данным аналитической платформы ЛУН, на март 2026 года средняя стоимость квартир в Полтаве значительно выше.

Так, однокомнатное жилье на вторичном рынке в среднем продают примерно за 38 тысяч долларов , двухкомнатное – за 54 тысячи долларов , а трехкомнатное – около 65 тысяч долларов .

В новостройках квадратный метр жилья в этом регионе стоит примерно 35 тысяч гривен .

В целом цены на недвижимость в Украине сильно зависят от ситуации безопасности и экономических факторов.

Самое дорогое жилье традиционно продается в крупных городах запада страны и столицы. К примеру, однокомнатная квартира в Киеве или Львове может стоить около 70 тысяч долларов и более .

В то же время, в некоторых городах на востоке и юге страны цены могут начинаться примерно от 15–23 тысяч долларов .

Именно поэтому объявление о продаже квартиры за 25 тысяч гривен вызвало значительный интерес у пользователей интернета.

