Чому чоловіки все частіше відмовляються від звички ходити в туалет стоячи?

Ще не так давно це здавалося дивною звичкою, але сьогодні все більше чоловіків у світі свідомо обирають сидяче положення в туалеті. І справа тут не лише у комфорті – за цим стоїть цілий набір традицій, правил і навіть стародавніх вірувань.

Чоловіки масово почали сидіти в туалеті: традиції, які вас точно здивують

У багатьох культурах відвідування вбиральні – це не просто побутова дія, а цілий ритуал. Особливо детально ці правила прописані в ісламській традиції.

Там існує своєрідний “етикет туалету”, який передається століттями. Наприклад, заходити в приміщення потрібно з лівої ноги, а виходити – з правої. Це вважається символічним розмежуванням чистого і нечистого.

Сидяче положення тут також має значення. Воно вважається більш правильним і стриманим, тоді як стоячи допускається, але не заохочується.

Є й менш очевидні правила, які звучать навіть трохи містично. Наприклад, не рекомендується справляти потреби проти вітру або поруч із полями. А ще – уникати тріщин у землі чи нір. За народними віруваннями, там можуть жити джини, і порушення цих правил може накликати неприємності.

У Європі підхід зовсім інший – без містики, зате з максимальною практичністю.

У Німеччині та Швеції чоловіків буквально привчають сідати. У багатьох громадських туалетах можна побачити таблички з проханням користуватися унітазом сидячи. Причина проста і зрозуміла: чистота.

Коли чоловік стоїть, бризки можуть розлітатися на значну відстань, навіть якщо це непомітно. А сидяче положення практично повністю вирішує цю проблему.

Японія додає до цього ще один фактор – соціальний комфорт.

Під час пандемії, коли люди почали більше часу проводити вдома, багато чоловіків перейшли на сидяче положення. Причина банальна: щоб уникнути конфліктів у сім’ї через безлад у ванній кімнаті.

Цікаво, що для багатьох це стало новою звичкою, від якої вони вже не відмовилися навіть після повернення до звичайного ритму життя.

Медицина, до речі, теж має що сказати з цього приводу. Дослідження показують, що у сидячому положенні м’язи тазового дна розслабляються краще, а це означає більш ефективне спорожнення сечового міхура.

Тобто те, що починалося як традиція або питання чистоти, виявилося ще й корисним для здоров’я.

У підсумку виходить парадоксальна річ: звичка, яку хтось вважає дивною, у різних частинах світу вже давно стала нормою – і має під собою як культурні, так і цілком практичні причини.

І, можливо, саме тому цей тренд лише набирає популярності.

