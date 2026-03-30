Почему мужчины все чаще отказываются от привычки ходить в туалет стоя?

Еще недавно это казалось странной привычкой, но сегодня все больше мужчин в мире сознательно выбирают сидячее положение в туалете. И дело здесь не только в комфорте – за этим стоит целый набор традиций, правил и даже древних верований.

Мужчины массово начали сидеть в туалете: традиции, которые вас точно удивят

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет издание "Хочу".

Во многих культурах посещение туалета – это не просто бытовое действие, а целый ритуал. Особенно подробно эти правила прописаны в исламской традиции.

Там существует своеобразный "этикет туалета", который передается веками. К примеру, заходить в помещение нужно с левой ноги, а выходить – с правой. Это считается символическим разграничением чистого и нечистого.

Сидячее положение здесь тоже имеет значение. Оно считается более правильным и сдержанным, в то время как стоя допускается, но не поощряется.

Есть и менее очевидные правила, которые звучат даже немного мистически. К примеру, не рекомендуется справлять потребности против ветра или рядом с полями. А еще – избегать трещин в земле или нор. По народным верованиям там могут жить джины, и нарушение этих правил может навлечь неприятности.

В Европе подход совсем другой – без мистики, зато с максимальной практичностью.

В Германии и Швеции мужчин буквально приучают садиться. Во многих общественных туалетах можно увидеть таблички с просьбой воспользоваться унитазом сидя. Причина проста и ясна: чистота .

Когда мужчина стоит, брызги могут разлетаться на значительное расстояние даже если это незаметно. А сидячее положение практически полностью решает эту проблему.

Япония добавляет к этому еще один фактор – социальный комфорт.

Во время пандемии , когда люди начали больше времени проводить дома, многие мужчины перешли на сидячее положение. Причина банальна: во избежание конфликтов в семье из-за беспорядков в ванной комнате.

Интересно, что для многих это стало новой привычкой, от которой они уже не отказались даже по возвращении к обычному ритму жизни.

Медицина, кстати, тоже нечего сказать по этому поводу. Исследования показывают, что в сидячем положении мышцы тазового дна лучше расслабляются, а это означает более эффективное опорожнение мочевого пузыря.

То есть то, что начиналось как традиция или вопрос чистоты, оказалось еще полезным для здоровья.

В итоге получается парадоксальная вещь: привычка, которую кто-то считает странной, в разных частях света уже давно стала нормой – и имеет как культурные, так и вполне практические причины.

И, возможно, именно поэтому этот тренд только набирает популярность.

